ME präsentiert: Destroyer kommen mit ihrem neuen Album im Winter auf Tour

Kanadische Winter sind besonders hart, eisig und verschneit. Da ist es Destroyer, der Band rund um Sänger Dan Bejar, nicht zu verübeln, dass sie sich für ihre Live-Termine im November den europäischen Winter ausgesucht haben. Und noch viel besser daran ist die Tatsache, dass wir das Ganze präsentieren!

Bevor es aber auf Tour geht, erscheinte erst einmal am 20. Oktober 2017 mit KEN eine neue Platte der kanadischen Indie-Band. Anders als beim Vorgänger POISON SEASON haben sie das Album diesmal nicht gemeinsam als Band aufgenommen, obwohl jedes Mitglied an der Produktion beteiligt war. Effektive Arbeitsteilung.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Album gibt es noch ganz frisch dazu: ein Lyrics-Video zum neuen Song „Sky’s Grey“.

Hier die hiesigen Tourdaten von Destroyer auf einen Blick:

12. November | Hamburg, Kampnagel

17. November | Berlin, Festsaal Kreuzberg

19. November | Düsseldorf, New Fall Festival

21. November | Zürich, CH, Rote Fabrik

Karten gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Tracklist von „KEN“:

1 Sky’s Grey

2 In the Morning

3 Tinseltown Swimming in Blood

4 Cover From the Sun

5 Saw You at the Hospital

6 A Light Travels Down the Catwalk

7 Rome

8 Sometimes In the World

9 Ivory Coast

10 Stay Lost

11 La Regle du Jeu