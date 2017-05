ME präsentiert: Little Dragon auf Deutschland-Tour

„Mit ihrem sehr groovigen, europäisch heruntergekühlten Elektro-Pop sind Little Dragon seit Jahren beliebte Feature-Gäste auf vielen wichtigen Platten im Dunstkreis zwischen Dance und HipHop (allein 2016 bei Kaytranada, Flume, De La Soul)“. So ordnete ME-Redakteurin Annett Scheffel Little Dragon in ihrer Rezension zum neuen Album SEASON HIGH ein und attestierte ihrer neuen Musik: „Hier kombinieren sie auch auf ihrem fünften Album wieder ihr Wissen um die Wurzeln aktueller Clubmusik, ihre Affinität für vielfältig strukturierte Arrangements und die sehr schwedische Eigenschaft, Hooklines zu schreiben, an denen der Hörer hängen bleibt wie an karamellisiertem Zucker.“

Im Spätherbst kommen die Schweden auf Tour, und wir freuen uns, dass wir die beiden Deutschland-Termine von Little Dragon präsentieren dürfen:

Mo 13.11.2017 Hamburg – Mojo Club

So 19.11.2017 Berlin – Astra Kulturhaus

Tickets kosten rund 30 Euro und sind zum Beispiel hier vorbestellbar.