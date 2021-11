Die britische Singer-Songwriterin FKA Twigs hat sich mit dem Rapper Central Cee zusammengetan und die gemeinsame Single „Measure of a Man“ veröffentlicht. Der Song erscheint auf dem Soundtrack zu dem bevorstehenden Action-Spionagefilm „The King’s Man: The Beginning“. Zuletzt ließ FKA Twigs 2019 mit ihrem zweiten Album MAGDALENE von sich hören.

Während FKA Twigs auf MAGADLENE eher mit verträumten, fast schon Ballade-artigen Songs daherkam, ist in „Measure of a Man“ nun deutlich der Actionfilm herauszuhören. Mit seinen dunklen Bässen und geheimnisvollen Melodien würde der Track durchaus auch als Bond-Titelsong durchgehen. „Measure of a Man“ greift somit die Handlung von „The King’s Man“ perfekt auf, in der es um den ersten unabhängigen Geheimdienst der Geschichte geht und um einen Mann, der das Leben von Millionen Menschen zu retten versucht.

Kinostart von „The King’s Man: The Beginning“

Aufgrund der Corona-Pandemie verschob sich die Veröffentlichung von „The King’s Man: The Beginning“ auf den 22. Dezember 2021. Der Film ist inzwischen die dritte Fortsetzung der „King’s Man“-Filmreihe. 2014 erschien „Kingsman: The Secret Service“, 2017 folgte der zweite Teil „Kingsman: The Golden Circle“. Zu dem Cast gehören unter anderem Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Artenton sowie der deutsche Schauspieler Daniel Brühl.