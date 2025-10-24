Megan Thee Stallion besingt ihre Liebe zu Klay Thompson in „Lover Girl“

Megan Thee Stallion bricht bei Konzert in Tränen aus – was war los?

Megan Thee Stallion zeigt sich verliebt: Ihre neue Single „Lover Girl“ über NBA-Star Klay Thompson ist da – jetzt reinhören!

Megan Thee Stallion hat ihre neue Single „Lover Girl“ veröffentlicht. In dem am 24. Oktober erschienenen Track widmet der US-Rapstar sich der Liebe zu ihrem Freund, NBA-Basketballer Klay Thompson.

„My man, my man, my man, my baby, my baby… Spoiling me, driving me crazy“, rappt sie in dem Song über den Profisportler. Und weiter: „Let’s skip the small talk and make some big moves / I know you feeling me, you know I’m feeling you / A very freaky girl, you heard what Gucci said / First, I give you my number, then you give me some head.“ Auf dem Cover des Songs ist Stallion als Liebesgott Cupid dargestellt. Wie „Billboard“ berichtete, machten die beiden ihre Beziehung im Juli bei der Pete & Thomas Foundation Gala öffentlich. Seitdem hat die Rapperin mehrere Paarfotos in den sozialen Medien geteilt.

Hier in „Lover Girl“ reinhören

Der Basketballstar spielt aktuell für die Dallas Mavericks. Die Rapperin aus Houston war am 22. Oktober dementsprechend beim ersten Saisonspiel der Mavericks am Spielfeldrand zu sehen. Nach dem Spiel wurde sie Hand in Hand mit dem NBA-Spieler in der Arena gesichtet.

Zweite Single nach „Whenever“

„Lover Girl“ ist erst die zweite Single von Megan Thee Stallion in diesem Jahr. Im April hatte sie „Whenever“ veröffentlicht. Fans hoffen nun, dass die neue Single eine neue Ära einleitet – und zu ihrem vierten Studioalbum führen wird. Zuletzt hatte sie 2024 die Platte MEGAN veröffentlicht.

Kommt ein neues Album?

Wie der „Rolling Stone“ mitteilte, hatte die aus Houston stammende Künstlerin im März Pläne für ein neues Albumprojekt angedeutet. „Ich versuche gerade herauszufinden, mit wem ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben zusammenarbeiten möchte“, sagte sie damals. „Ich möchte nur mit Leuten arbeiten, mit denen ich das erstens noch nicht getan habe und die ich zweitens in meiner Freizeit höre – Leute, die ich wirklich mag.“

Doechii stehe zum Beispiel auf ihrer „Album-Wunschliste“, zitierte sie das Magazin: „Ich glaube, Doechii ist jemand, mit dem man im Studio sein muss, um einen Song zu machen. Ich würde gerne einen Beat hören, zu dem sie rappen möchte, und ich stelle mich auch der Herausforderung, zu Beats zu rappen, zu denen ich normalerweise nicht rappen würde, ohne mich selbst zu verlieren.“