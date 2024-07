Michael-Jackson-Kunstwerke: Versteigerung signierter Zeichnungen

Michael Jacksons Werke, die während seiner Tourneen entstanden, werden in Los Angeles versteigert.

78 Zeichnungen des „King of Pop“ werden am 3. August (2024) in Los Angeles versteigert. Die Michael-Jackson-Sammlung wird von King’s Auctions angeboten, einem weltweit tätigen Auktionshaus, das dafür einen Veranstaltungsort in Beverly Hills angekündigt hat.

Michael Jacksons Tournee-Kunst

Die Zeichnungen, die während Jacksons Tourneen entstanden, erzählen auch die persönliche Geschichte des Popstars. Jackson, der 2009 im Alter von 50 Jahren an einer akuten Propofol-Vergiftung starb, war ein Fan der bildenden Kunst. Schon in jungen Jahren begann er zu zeichnen, und auf seinen Tourneen entwickelte sich das Zeichnen zu einem Hobby.

Seine Arbeiten entstanden nicht nur in privaten Momenten, sondern oft auch in aller Öffentlichkeit – sei es in einem Wartezimmer beim Chirurgen, auf Servietten während der „Dangerous World Tour“ im Orientexpress oder auf Kopfkissen in Hotels. Jacksons Werke waren nicht nur für ihn selbst wichtig – häufig verschenkte er seine Zeichnungen an Freunde und Bekannte.

Ein Stück Popgeschichte für eine Million Dollar

King’s Auctions hebt hervor, dass Michael Jacksons Kunst von verschiedenen Stilrichtungen beeinflusst wurde – von klassischer und architektonischer Kunst bis hin zu Pop Art und formalen Porträts. Auch die Vorliebe des „King of Pop“ für London und britische Bräuche spiegelt sich in seinen Arbeiten wider. „Er wurde von vielen Kunstgattungen beeinflusst, was sich in seinen Zeichnungen widerspiegelt“, so das Auktionshaus in einer Pressemitteilung.

Das Eröffnungsgebot liegt bei eine Million Dollar. Wird dieser Mindestpreis erreicht, wird die gesamte Sammlung an den Höchstbietenden verkauft, und die Auktion endet sofort. Sollte der Mindestpreis jedoch nicht erreicht werden, werden die Zeichnungen einzeln angeboten, um den Kunstliebhabern und Sammlern die Möglichkeit zu geben, ein Einzelstück zu erwerben.