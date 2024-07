Waldbrand bedroht Michael Jacksons Neverland-Ranch

Waldbrand „Lake Fire“ nähert sich Michael Jacksons einstigem Märchenschloss, der Neverland-Ranch.

Im Qualm liegt das früheren Zuhause des verstorbenen US-Sängers Michael Jackson, während sich „Lake Fire“ im Los Padres National Forest in Los Olivos, Kalifornien weiter ausbreitet.

Gebietsevakuierung veranlasst

„Lake Fire“, einer von 21 derzeit in Kalifornien wütenden Waldbränden, war laut dem kalifornischen Ministerium für Forstwirtschaft und Brandschutz am Sonntagmorgen noch zu null Prozent eingedämmt und hat inzwischen eine Fläche von 13.000 Hektar erreicht. Mehr als 750 Feuerwehrleute kämpfen laut dem U.S. Forest Service gegen die Flammen an.

Das Feuer zwang das Santa Barbara County Sheriffs Department, die Bewohner des gesamten Bezirks zu evakuieren, einschließlich des 5000er-Blocks der Figueroa Mountain Road, wo sich Michael Jacksons berühmtes Anwesen befindet. Berichten der „Mercury News“ zufolge war der westliche Rand des „Lake Fire“ in der Nacht zum Samstag nur noch eine Meile von der Neverland-Ranch entfernt.

Ein Königreich für den „King of Pop“

Michael Jackson erwarb das 2.700 Hektar große Grundstück 1988 für 17 Millionen Dollar. Weitere 35 Millionen Dollar investierte er, um das anliegende Grundstück in einen Vergnügungspark mit Zoo, Riesenrad, Theater, Bahnhof und Go-Kart-Bahn zu verwandeln. Selbst eine eigene Feuerwehrstation wurde auf dem nach der Kindergeschichte „Peter Pan“ benannten Grundstück eingerichtet.

Die Ranch wurde zum Schauplatz düsterer Anschuldigungen, als Wade Robson und James Safechuck im Dokumentarfilm „Leaving Neverland“ aus dem Jahr 2019 behaupteten, Michael Jackson habe sie als Kinder auf dem Anwesen sexuell missbraucht. Ein weiterer Vorwurf des sexuellen Missbrauchs führte 2005 bereits zu einem aufsehenerregenden Gerichtsprozess, nach dessen Freispruch Jackson die Neverland-Ranch verließ, jedoch Eigentümer blieb.

Luxusanwesen zum Schnäppchenpreis

Nach Jacksons Tod im Jahr 2009 wurde Neverland 2015 erstmals für 100 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Der Preis wurde zwei Jahre später auf 67 Millionen Dollar gesenkt, als das Anwesen baufällig wurde.

Im Jahr 2019, wenige Tage vor der Veröffentlichung der Dokumentation „Leaving Neverland“, wurde der Preis drastisch auf 31 Millionen Dollar reduziert und das Anwesen in Sycamore Valley Ranch umbenannt, um eine Distanzierung von Jackson zu signalisieren. Der US-Milliardär Ron Burkle erwarb laut „Wall Street Journal“ die Ranch 2020 von Jacksons Erbverwaltern für 22 Millionen Dollar, entschied sich jedoch dagegen, das Haus zu beziehen.

Neues Kapitel für Jacksons Erbe

Die Ranch wurde seit diesem Jahr als Drehort für das kommende Michael-Jackson-Biopic genutzt, wobei das Anwesen einer Renovierung unterzogen wurde, um ihm seinen Glanz aus der Jackson-Ära wiederherzustellen, berichtete „SFGate“. Für besagtes biografisches Musikdrama „Michael“, das voraussichtlich 2025 erscheinen soll, wurde der Vergnügungspark der Immobilie nach kurzzeitigem Abbau nun wiederhergestellt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Noch im April waren die Dreharbeiten in vollem Gange, Kamerateams und Statisten verhalfen dem vergessenen Anwesen zu neuem Leben. Gespielt wird Michael Jackson in der kommenden Verfilmung von seinem Neffen Jaafar Jackson.