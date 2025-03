Michelle Trachtenberg wollte als Drehbuchautorin durchstarten

Als Darstellerin in „Buffy“ und „Gossip Girl“ konnte sie sich einen Namen machen, aber zuletzt wollte sich Michelle Trachtenberg als Drehbuchautorin versuchen. Die am 26. Februar verstorbene Schauspielerin war laut Regisseur und Produzent Casey Tebo gerade dabei, einen Deal mit einem großen Filmstudio an Land zu ziehen.

Der Drehbuchtitel: „Toy Monster“

Konkret soll die mit 39 Jahren Verstorbene an einem Skript mit dem Titel „Toy Monster“ gearbeitet haben. Wie Tebo laut „TMZ“ berichtete, basierte das Drehbuch auf dem gleichnamigen Roman, in dem es um den Ingenieur Jack Ryan geht. Dieser wechselte während des Kalten Krieges von der Raketenentwicklung fürs Pentagon zum Job bei Mattel und kreierte dort Barbies und Hot Wheels. Sein Beruf sowie seine privaten Exzesse sollen im Fokus des Biopics gestanden haben.

Finanzierung = schwierig

Michelle Trachtenberg wollte angeblich das Werk mit dem „Happy Birthday“-Regisseur Casey Tebo umsetzen. Doch Studios dafür zu begeistern und eine Finanzierung für „Toy Monster“ auf die Beine zu stellen, erwies sich laut des Filmemachers als schwierige Angelegenheit. Doch erst im vergangenen Monat hätte man wohl das Interesse eines Major-Studios gewinnen können.

Was nun aber aus der Weiterentwicklung des Ganzen wird, bleibt nach dem Tod Trachtenbergs unklar. Doch Tebo meinte gegenüber „TMZ“: „Sie wollte den Film zu 100 Prozent zu Ende bringen“ und somit sei eine Umsetzung immer noch möglich. Wie der Freund der Verstorbenen weiterhin erklärte: „Die Fans werden ebenso erfreut sein zu erfahren, welch eine brillante Autorin sie war.“

Todesursache unbekannt

Michelle Trachtenberg wurde am Mittwoch (26. Februar) in ihrer Wohnung in New York City tot aufgefunden. Die Polizei geht nach jetzigem Kenntnisstand nicht von Fremdverschulden aus. Weitere Infos zu den Umständen ihres Todes sind bislang nicht offiziell bekannt gegeben worden.

Laut „ABC News“ habe ihre eigene Mutter Trachtenberg in ihrem Apartment gefunden. In den letzten Monaten hatten Fans ihre besorgniserregenden Instagram-Posts kommentiert, in denen sie deutlich an Gewicht verloren zu haben schien. Trachtenberg versicherte jedoch, dass sie „glücklich und gesund“ sei. Es heißt aber, dass die Schauspielerin sich kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen habe und möglicherweise Komplikationen aufgetreten seien.

Trachtenberg begann ihre Schauspielkarriere im Alter von drei Jahren und erlangte Bekanntheit durch ihre Rolle als Dawn Summers in „Buffy – Im Bann der Dämonen“. Später spielte sie die intrigante Rolle der Georgina Sparks in „Gossip Girl“. Zu ihren weiteren Film- und Fernsehprojekten zählen „Harriet, die kleine Detektivin“, „EuroTrip“ und „17 Again“.

Ihr Privatleben hielt die Schauspielerin jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist nur, dass sie von 2004 bis 2006 mit dem kanadischen Schauspieler Shawn Ashmore liiert war. In späteren Jahren gab es Gerüchte über eine Verlobung, die jedoch nicht offiziell bestätigt wurden.