Michelle Trachtenberg: Letztes Selfie besorgte Fans

„Alle waren so grausam zu ihr“: Michelle Trachtenbergs letztes Selfie sorgt auch nach ihrem Tod für Diskussionen.

Bis rund eine Woche vor ihrem Tod postete die US-amerikanische Schauspielerin Michelle Trachtenberg auf ihrem Instagram-Kanal. Ihr letztes aktuelles Selfie veröffentlichte sie rund zwei Wochen vor ihrem Ableben – und das Bild sorgte für jede Menge Diskussionen und Besorgnis bei Fans.

Als Trachtenberg das Foto (das sie, in Anspielung auf ihren Pullover mit Tiger-Motiv mit „Eye of the Tiger“ betitelte) veröffentlichte, schockierte dies viele ihrer Anhänger. Sie wirke abgemagert, habe gelbliche Augen, meinten einige. Was sie damals nicht wussten: Die Schauspielerin musste sich vor Kurzem einer Lebertransplantation unterziehen. Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf einen nicht genannten Freund Trachtenbergs berichtet, habe sie an Alkoholproblemen gelitten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Manche Social-Media-Nutzer verglichen ihren Fall damals mit jenem des ehemaligen Kinderstars Amanda Bynes. Bynes hatte in der Vergangenheit mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen und sorgte mit ihrem veränderten Aussehen ebenfalls für viel Aufsehen. Auch gehässige Kommentare über ihr Äußeres waren zu lesen.

Fans trauern um Trachtenberg

Nach ihrem Tod kommentierten viele das Foto und bekundeten ihre Trauer – und kritisierten sich jene wertenden Kommentare, die die Schauspielerin über sich ergehen lassen musste.

„Als ich sie letzten Samstag zum ersten Mal sah und dann dieses Bild betrachtete, wusste ich, dass es ihr nicht gut ging. Also schickte ich ihr eine Nachricht und fragte, wie es ihr geht – aber sie hat nie geantwortet. Ich wollte ihr helfen“, schrieb eine Person.

„Alle waren so verdammt grausam und gemein zu ihr, weil sie ungesund aussah. Achtet auf eure Worte. Ihr wisst NIE, was jemand durchmacht“, kommentierte eine andere.

„Es ist wirklich traurig zu hören, dass Menschen gemein zu dir wegen deines Aussehens waren. Ich wünschte, du hättest die Liebe sehen können, die du jetzt bekommst“, trauerte eine weitere Person.

Michelle Trachtenberg: Infos zu ihrem Tod