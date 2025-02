Michelle Trachtenberg: Ihre Mutter fand sie leblos im Bett

Zwei Tage zuvor hatten sich beide noch gesehen.

Neue Details zum Tod der Schauspielerin Michelle Trachtenberg sind bekannt geworden: Offenbar entdeckte ihre Mutter Lana ihre Tochter am Mittwochmorgen (26. Februar) leblos in ihrem Bett. Nur wenige Monate zuvor soll sich Trachtenberg einer Lebertransplantation unterzogen haben.

Quellen aus dem Umfeld der Strafverfolgungsbehörden berichten laut der US-News-Seite „TMZ“, dass Lana Trachtenberg die Wohnung ihrer Tochter in Manhattan betreten und sie regungslos im Bett, auf dem Rücken liegend, vorgefunden habe. Sofort habe sie Polizei und Rettungskräfte alarmiert, die Michelle noch in ihrer Wohnung für tot erklärten.

Neue Details zu ihren letzten Tagen

Die 39-jährige Schauspielerin soll sich zuletzt am Dienstagabend (25.02.) um 22 Uhr mit ihrer Mutter getroffen haben. Trotz angeblicher gesundheitlicher Probleme sei sie noch am vergangenen Donnerstag mit Freunden im New Yorker Restaurant Sartiano’s unterwegs gewesen. In den vergangenen Monaten hatten sich Fans zunehmend Sorgen um ihre Gesundheit gemacht, da sie auf Social Media sichtlich abgemagert erschien. Trotz ihrer fragilen Erscheinung versicherte Michelle ihren Followern, dass sie „glücklich und gesund“ sei.

Bereits zuvor wurde berichtet, dass Michelle Trachtenberg unter Komplikationen nach ihrer Lebertransplantation litt – diese sollen die Leber selbst sowie die Schilddrüse betroffen haben. „TMZ“ spekuliert indes, dass der Körper der Schauspielerin das Transplantat abgestoßen haben könnte. Bestätigt ist das aber bislang nicht. Die Familie bittet indes um Privatsphäre, um den Verlust angemessen verarbeiten zu können.

Michelle Trachtenberg: Vom Kinderstar zum Serienliebling

Michelle Christine Trachtenberg wurde am 11. Oktober 1985 in New York City geboren und begann ihre Schauspielkarriere bereits mit drei Jahren in Werbespots. Der Durchbruch gelang ihr 1996 mit der Hauptrolle in „Harriet, die kleine Detektivin“. Internationale Berühmtheit erlangte sie durch ihre Rolle als Dawn Summers in „Buffy – Im Bann der Dämonen“. Später spielte sie Georgina Sparks in der Hit-Serie „Gossip Girl“ und wirkte in Filmen wie „EuroTrip“, „Die Eisprinzessin“ und „17 Again – Back to High School“ mit.

Ihr plötzlicher Tod hat in Hollywood und bei ihren Fans weltweit große Bestürzung ausgelöst. Kollegen und Wegbegleiter würdigen sie als talentierte und warmherzige Persönlichkeit.