Michelle Trachtenberg: So reagieren Stars auf ihren Tod

In den sozialen Netzwerken trauern etliche Prominente um den Tod von Michelle Trachtenberg.

Der plötzliche Tod der US-amerikanischen Schauspielerin Michelle Trachtenberg schockiert Fans und Kollegen. Trachtenberg, bekannt aus Serien wie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ und „Gossip Girl“, war am 26. Februar 2025 im Alter von 39 Jahren verstorben. In den sozialen Netzwerken trauern prominente Weggefährten um die Schauspielerin.

„Gossip Girl“-Star Blake Lively trauert in einer Instagram-Story um Michelle Trachtenberg. „Sie war pure Energie. Man wusste, wenn sie einen Raum betrat, weil sich die Schwingung veränderte. Alles, was sie tat, tat sie zu 200 %“, schreibt Lively.

Lively weiter: „Sie lachte am lautesten über einen Witz, stellte sich Autoritäten entgegen, wenn sie etwas für falsch hielt, und sie kümmerte sich mit großer Hingabe um ihre Arbeit. Sie war stolz darauf, Teil dieser Gemeinschaft und dieser Branche zu sein – auch wenn es manchmal schmerzhaft war. Sie war unglaublich loyal gegenüber ihren Freunden und mutig für diejenigen, die sie liebte. Sie war groß, kühn und unverwechselbar sie selbst.“

Michelle Trachtenberg: „Gossip Girl“-Costars trauern

Ed Westwick, der in „Gossip Girl“ die Rolle des Chuck Bass spielte, teilte in einer Instagram-Story ein gemeinsames Bild und schrieb: „So traurig zu hören, dass @michelletrachtenberg verstorben ist. Meine Gebete sind bei ihr.“

Die „Gossip Girl“-Macher Josh Schwartz und Stephanie Savage würdigten die Schauspielerin in einem Statement. „Wir sind zutiefst traurig über die Nachricht von Michelles Tod“, erklärten sie gegenüber „USA Today“. „Sie war so lustig, freundlich und talentiert. Ihre Darstellung von Georgina Sparks war eine ikonische Fan-Favoritin und entwickelte sich von einer einmaligen Gegenspielerin zu einer beliebten Figur, die über sechs Staffeln hinweg immer wieder zurückkehrte. Sie war eine Freude am Set und wird sehr vermisst werden. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie.“

Weitere Promireaktionen

Rosie O’Donnell, die mit Trachtenberg in „Harriet, die kleine Detektivin“ spielte, erklärte gegenüber „Us Weekly“: „Herzzerreißend. Ich habe sie sehr geliebt. Sie hatte in den letzten Jahren zu kämpfen. Ich wünschte, ich hätte ihr helfen können.“

Melissa Joan Hart postete ein Video, das Trachtenberg und sie in einer gemeinsamen Szene in „Clarissa“ im Jahr 1992 zeigt. „Ich bin untröstlich über den Verlust von @michelletrachtenberg!! So jung, so talentiert und so liebenswert!“, schrieb Hart. Dann erinnerte sie sich: „Ich glaube, das war etwa 1992, und die Folge basierte auf meiner Idee über das Babysitten eines absoluten Albtraums. Aber Michelle war nichts wie ihre Figur – selbst in diesem jungen Alter verstanden wir uns wunderbar.“

Kim Cattrall, bekannt aus „Sex and the City“, äußerte sich ebenfalls zum Tod von Michelle Trachtenberg. Unter einem Beitrag von *Variety* auf X schrieb sie: „Das ist herzzerreißend. 💔 So talentiert, viel zu jung. Ruhe in Frieden, süße Schönheit. xo.“

Später teilte Cattrall ein gemeinsames Foto aus dem Film *Ice Princess* und schrieb: „Ruhe in Frieden, süße Michelle.“

James Marsters, der in „Buffy – Im Bann der Dämonen“ an der Seite von Michelle Trachtenberg spielte, schrieb in einem Statement, das er mit „People“ teilte: „Mein Herz ist heute schwer. Wir haben eine wunderschöne Seele verloren“, erklärte er. „Michelle war unglaublich klug, urkomisch und eine sehr talentierte Person. Sie ist viel zu jung gestorben und hinterlässt unzählige Menschen, die sie kannten und liebten.“

Besonders sprach Marsters der Familie sein Mitgefühl aus: „Mein Herz ist bei ihrer Familie, die wunderbare Menschen sind und nun den größten Verlust erleiden, den man sich vorstellen kann. Ich hoffe, dass alle ihnen den Raum geben, den sie in dieser schweren Zeit zum Heilen brauchen.“ Marsters beendete sein Statement mit den Worten: „Gute Reise, Michelle. Du wirst vermisst.“