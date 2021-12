Mirco Nontschew: Beisetzung im engsten Familienkreis

Foto: United Archives via Getty Images, United Archives. All rights reserved.

Am 3. Dezember wurde der Komiker Mirco Nontschew unerwartet und im Alter von nur 52 Jahren tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Jetzt hat sein Manager einen Zeitraum und die Form seiner Beerdigung bekannt gegeben: „Die Beisetzung ist im Januar und erfolgt im engsten Familienkreis“, so Bertram Riedel in einem Interview gegenüber „RTL“. Ein exaktes Datum wurde demnach noch nicht publik gemacht.

Nontschew kann erst nach Abschluss der Ermittlungen beigesetzt werden

Auch eine genaue Todesursache liegt noch nicht vor – die Polizei ermittelt. Nontschew kann erst dann beerdigt werden, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind. Schon kurz nach seinem Tod hat Manager Riedel kundgetan, dass sowohl Fremdverschulden, als auch Suizid ausgeschlossen werden können. Vor einigen Tagen ist jedoch durchgedrungen, dass das Abschlussgutachten der Rechtsmedizin noch nicht vorliege. Ein toxikologisches Gutachten kann bis zu sechs Wochen in Anspruch nehmen.