Mit Bilderbuch, Modeselektor und The Claypool Lennon Delirium: 13 Alben, die diese Woche erschienen sind

Foto: Redferns via Getty Images, Frank Hoensch. All rights reserved.

Maurice Ernst von Bilderbuch 2015 in Berlin

Mit ihrem Album „Vernissage My Heart“ führt die sympathische Ösi-Pop-Band Bilderbuch diese Woche die Liste der neuen Alben an. Die Neuerscheinungen dieser Woche haben aber noch viel mehr zu bieten: Donna Regina bringt uns melancholische Songs näher, James Yorkston überzeugt mit wundersamen Folk und Frittenbude? Klingen eigentlich wie immer.

Album der Woche: Bilderbuch mit „VERNISSAGE MY HEART“

Return of the Space Cowboys: Das zweite Bilderbuch-Album in kürzester Zeit ist ein wilder Tanz zu Heavy-Rock und durchaus funky Spacepop.

weitere Neuerscheinungen am 22. Februar 2019:

Unloved – HEARTBRAKE

Bittersüßer Breitwand-Pop: Ein Album, wie wenn man sich auf Magic Mushrooms im Mitternachtskino vor der Hast der Großstadt versteckt.

Donna Regina – TRANSIENT

(Mehrheitlich) melancholische Lieder zum Synthesizer.

The Claypool Lennon Delirium – SOUTH OF REALITY

Sean Lennon und Les Claypool schließen mit progressiver Psychedelia an den Stil ihres ersten gemeinsamen Albums an.

Bayonne – DRASTIC MEASURES

Der texanische Loop-Virtuose sucht den großen Pop.

Frittenbude – ROTE SONNE

Halbironische Selbstkritik und aufgekratzte Itz-Atz-Beats: Frittenbude klingen wie immer.

Modeselektor – WHO ELSE

Zum Glück nicht so retro wie befürchtet: Modeselektor liefern sperrigen Peaktime-Techno. What else?

Hejira – THREAD OF GOLD

Eine Äthiopien-Reise und die Folgen – die Londoner steuern mehr in Richtung Soul und finden neue Spielfelder in der Stille.

Pom Poko – BIRTHDAY

Vier Norweger zerfleddern die Ordnung von 60 Jahren Musikgeschichte mit ihrem Debüt.

Donna Missal – THIS TIME

Sanft mit Attitüde: Das ist der neue Pop in Überdimension.

James Yorkston – THE ROUTE TO THE HARMONIUM

Wundersamer Folk, gespeist aus Erinnerungen.

Julia Jacklin – CRUSHING

Singer/Songwriter-Indie-Rock für Herz und Kopf.

Sleaford Mods – ETON ALIVE

Wütender, Postpunk-geschulter Schimpfrap und kein Ende.

