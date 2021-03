Modeselektor kündigen neues Album EXTENDED und weitere EPs an

Ein weiteres Lockdown-Album kommt bald von Moderat: EXTENDED soll am 9. April 2021 auf Monkeytown Records erscheinen und wird digital, auf CD und als limitiertes Tape veröffentlicht.

Das Berliner Musiker-, Produzenten-, DJ- und Liveact-Duo verbrachte im Jahr 2020 mehr Zeit im Studio als je zuvor. Sie erfüllten sich dort einen lange gehegten Traum: ein Mixtape, bestehend ausschließlich aus eigenem, unveröffentlichtem Material als eine Hommage an ihre musikalische Sozialisation.

Dear friends, we miss you deeply! We spent most of 2020 in the studio and we can finally reveal: „EXTENDED”, our very own mixtape consisting exclusively of new music. It will see the light of day on April 9. Expect 27 new & pure Modeselektor tracks ! https://t.co/QV3VuG3ZBS pic.twitter.com/L9QJSKYICQ

— Mоdeselektor (@modeselektor) March 23, 2021