The Kooks: LET'S GO SUNSHINE erscheint am 31. August 2018

Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil nach den neuen Alben 2015, neuen Alben 2016 und neuen Alben 2017 auch 2018 schon wieder so viele gute, schlechte oder egale Alben erschienen sind und noch erscheinen werden, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten. Und damit Vorhang auf für die neuen Alben 2018 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.

Auch interessant Jahresrückblick Die 50 besten Platten des Jahres 2017 P.S.: Zum Glück ordnen wir zum jeweiligen Jahresende ja auch in schöner Tradition den VÖ-Wust – seht hier zum Beispiel unsere Liste mit den 50 besten Platten des Jahres 2017.

Neue Alben im Januar 2018:

Neue Alben im Februar 2018:

Neue Alben im März 2018:

Neue Alben im April 2018:

Neue Alben im Mai 2018:

Neue Alben im Juni 2018:

Neue Alben im Juli 2018:

Deafheaven – ORDINARY CORRUPT HUMAN LOVE (13. Juli 2018)

Dirty Projectors – LAMP LIT PROSE (13. Juli 2018)

Rick Astley – BEAUTIFUL LIFE (13. Juli 2018)

Ebony Bones – NEPHILIM (20. Juli 2018)

Ty Segall & White Fence – JOY (20. Juli 2018)

Neue Alben im August 2018:

Nicki Minaj – QUEEN (10. August 2018)

Miles Kane – COUP DE GRACE (10. August 2018)

Ariana Grande – SWEETENER (17. August 2018)

Great Lake Swimmers – THE WAVES, THE WAKE (17. August 2018)

Mitski – BE THE COWBOY (17. August 2018)

Death Cab For Cutie – THANK YOU FOR TODAY (17. August 2018)

Interpol – MARAUDER (24. August 2018)

Olafur Arnalds – RE:MEMBER (24. August 2018)

Justice – WOMAN WORLDWIDE (24. August 2018)

Alice in Chains – RAINIER FOG (24. August 2018)

Honne – LOVE ME/LOVE ME NOT (24. August 2018)

Darwin Deez – 10 SONGS THAT HAPPENED WHEN YOU LEFT ME WITH MY STUPID HEART (31. August 2018)

Sophie Hunger – MOLECULES (31. August 2018)

The Kooks – LET’S GO SUNSHINE (31. August 2018)

Jonathan Jeremiah – good day (31. August 2018)

Troye Sivan – BLOOM (31. August 2018)

Wild Nothing – INDIGO (31. August 2018)

Anna Calvi – HUNTER (31. August 2018)

Neue Alben im September 2018:

Lenny Kravitz – RAISE VIBRATION (7. September 2018)

The Blaze – DANCEHALL (7. September 2018)

Avec – HEAVEN/HELL (14. September 2018)

Low – DOUBLE NEGATIVE (14. September 2018)

Suede – THE BLUE HOUR (21. September 2018)

Prince – PIANO & A MICROPHONE 1983 (21. September 2018)

Villagers – THE ART OF PRETENDING TO SWIM (21. September 2018)

William Fitzsimmons – MISSION BELL (21. September 2018)

The Joy Formidable – AAARTH (28. September 2018)

Neue Alben im Oktober 2018:

OK Kid – SENSATION (19. Oktober 2018)

Leoniden – AGAIN (26. Oktober 2018)

Element Of Crime – tba. (Oktober 2018)

Neue Alben, die irgendwann erscheinen sollen:

Weezer – WEEZER (THE BLACK ALBUM) (tba.)

Rammstein – tba. (tba.)

Pearl Jam – tba. (2019)

Tenacious D. – tba. (2018)

Razorlight – tba. (2018)

John Grant – tba. (Herbst 2018)

Rihanna – tba. (tba.)

Deerhunter – WHY HASN’T EVERYTHING ALREADY DISAPPEARED? (Sommer 2018)

Jimmy Eat World – tba. (tba.)

Tears For Fears – tba. (Herbst 2018)

Slaves – tba. (2018)

Tool – tba. (tba.)

My Bloody Valentine – tba. (2018)

Brockhampton – tba. (2018)

Danny Brown – tba. (2018)

Charli XCX – tba. (tba.)

Sky Ferreira – MASOCHISM (tba.)

Gorillaz – tba. (2018)

Schoolboy Q – tba. (tba.)

Bruce Springsteen – tba. (tba.)

Earl Sweatshirt – tba. (tba.)

Vampire Weekend – vermutlich: MITSUBISHI MACCHIATO (tba.)

Die Antwoord – 27 (2019)

The Smashing Pumpkins – DAY FOR NIGHT (tba.)

Limp Bizkit – STAMPEDE OF THE DISCO ELEPHANTS (tba.)

Spiritualized – tba. (tba.)

The Stone Roses – tba. (tba.)

System Of A Down – tba. (tba.)

Frank Ocean – tba. (tba.)

The Avalanches – tba. (tba.)

Sigur Rós – tba. (tba.)

Blood Orange – tba. (tba.)

Bastille – tba. (tba.)

The Boomtown Rats – tba. (tba.)

John Cale – tba. (tba.)

Cat Power – tba. (tba.)

Die Goldenen Zitronen – tba. (tba.)

Missy Elliott – tba. (tba.)

Foals – tba. (tba.)

Idles – tba. (tba.)

The Libertines – tba. (tba.)

Loreta Lynn – tba. (tba.)

Muse – tba. (tba.)

My Morning Jacket – tba. (tba.)

The Prodigy – tba. (tba.)

Robyn – tba. (tba.)

Spiritualized – tba. (war schon für 2017 angekündigt)

Tame Impala – tba. (tba.)

Violent Femmes – tba. (tba.)

Isaac Gracie – tba. (Frühjahr)

Beach House – tba. (Frühjahr)

Body/Head – tba. (tba.)

Kim Gordon – tba. (2019)

L7 – tba. (Februar 2019)

