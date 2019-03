Mit neuem Album: Die Höchste Eisenbahn geht im Herbst auf große Tour

Foto: Tapete Records, Sonja Stadelmeier. All rights reserved.

Mit vertonten Kurzgeschichten aus dem Leben begeistert Die Höchste Eisenbahn seit ihrem Debüt gleichermaßen Fans und Kritiker, für ihr aktuelles Album WER BRINGT MICH JETZT ZU DEN ANDEREN gab es zahlreiche Lobeshymnen. Dass das Quartett, bestehend aus Moritz Krämer, Francesco Wilking, Felix Weigt und Max Schröder, auch immer einen Livebesuch wert ist, versteht sich von selbst. Nicht umsonst geraten ihre Touren immer besonders ausführlich.

Nach einem vollgepackten Festivalsommer rollt Die Höchste Eisenbahn dann ab Oktober wieder quer durch die DACH-Region – präsentiert vom Musikexpress.

Seit Bandgründung stehen bei der Höchsten Eisenbahn zwei Alben und eine EP zu Buche, die aktuelle Platte erschien im August 2016. Ganz still geworden ist es um die Vier in den fast zweieinhalb Jahren seitdem trotzdem nie – neben zahlreichen Live-Gigs hat Moritz Krämer am 1. Februar sein Doppelalbum ICH HAB EINEN VERTRAG UNTERSCHRIEBEN 1 & 2 als Solokünstler veröffentlicht. Außerdem ist für 2019 ein neues Eisenbahn-Album angekündigt, produziert von Moses Schneider.

Kooperation

„Wir haben über Bukowski, Adam Sandler und Greta Thunberg diskutiert und noch mal die Voyager Golden Records von vorne bis hinten durchgehört“, teasert die Band den neuen Output auf ihrer Homepage an. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Die Höchste Eisenbahn auf Tour 2019 – die Termine: