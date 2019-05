Mitski kommt für ein Konzert nach Deutschland

Die Art-Rockerin Mitski kommt im August für ein Konzert nach Deutschland – Musikexpress präsentiert.

Erst 2018 war ihr fünftes und aktuelles Album BE THE COWBOY von „Pitchfork“ zum Album des Jahres gewählt worden. Auch bei uns erhielt es viereinhalb fantastische Sterne für seine vierzehn Songs, denen Annett Scheffel in ihrer Rezension die Fähigkeit zusprach, aus Einsamkeit Stärke zu machen.

Mitski in Deutschland – hier ist der Termin:

15.08.2019 Berlin – Heimathafen Kooperation

Wenn auch du beim exklusiven Konzert der japanisch-amerikanischen Sängerin dabei sein willst, kannst du dir hier online Tickets sichern.

Mitski erhielt ihre musikalische Ausbildung am Purchase College Conservatory of Music. Ihre ersten beiden Alben LUSH (2012) und RETIRED FROM SAD, NEW CAREER IN BUSINESS (2013) veröffentlichte sie komplett im Alleingang.