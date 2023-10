Mitski live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Setlist, Zeiten und Support

Am Samstag, 14. Oktober, spielt Mitski live im Babylon in Berlin. Alle Infos dazu gibt es hier.

Die Sängerin ist aktuell auf Tour und wird dabei am 14. Oktober auch ein Konzert in der Hauptstadt spielen. Mitskis „Amateur Mistake: A night of intimate, acoustic performance from Mitski previewing her new album“-Tour ist ein exklusives Akustik-Konzerterlebnis mit sechs Shows in Europa. Die 33-Jährige präsentiert hier ihr aktuelles Album THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE zum ersten Mal live.

Das Konzert in Berlin ist der achte Stopp ihrer aktuellen Tour, die am 11. September in New Mexico startete. Nach ihrer Show am 14. Oktober wird die Sängerin noch in Utrecht und Paris Halt machen. Alle Konzerte finden in Venues statt, die durch die Künstlerin sorgfältig ausgewählt wurden und ausschließlich Sitzplätze in gemütlicher Atmosphäre bieten.

Am 26. Januar startet dann bereits Mitskis Nordamerika-Tour in Miami.

Tickets

Aktuell sind keine Tickets mehr für die „Amateur Mistake: A night of intimate, acoustic performance from Mitski previewing her new album“-Tour verfügbar, auf der Website der gebürtigen Japanerin ist es aber möglich, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen.

Anfahrt

Das Babylon-Kino in Berlin befindet sich in der Rosa-Luxemburg-Straße 30, nicht weit vom Alexanderplatz entfernt. Für alle, die aus der näheren Umgebung anreisen, ist die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu empfehlen. Wer mit der U-Bahn kommt, kann entweder bis zur Station Alexanderplatz oder bis zur Station Rosa-Luxemburg-Platz fahren, von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß. Am Alexanderplatz halten auch S-Bahnen so wie die Buslinien 100, 200, 340 und 348.

Für alle Anreisenden, die einen längeren Weg zum Konzert haben, und mit dem Auto kommen, gibt es verschiedene Park-Optionen. Am Alexanderplatz befinden sich das „Q-Park“-Parkhaus und das Parkhaus Alexa APCOA. Ersteres ist rund um die Uhr, letzteres bis 0.30 Uhr täglich geöffnet.

Da Mitskis Show an einem Samstag stattfindet, ist allen Besucher:innen zu empfehlen, etwas mehr Zeit für die Anreise einzuplanen. Besonders am Wochenende kann es sowohl mit öffentlichen Nahverkehr als auch auf den Straßen mit dem eigenen Auto zu zeitlichen Verzögerungen und längeren Wartezeiten kommen kann.

Setlist

Was die Setlist der Künstlerin angeht, kann sich bereits an den vergangenen Shows der Tour orientiert werden:

Bug Like an Angel

Buffalo Replaced

Heaven

I Don’t Like My Mind

The Deal

When Memories Snow

My Love Mine All Mine

The Frost

Star

I’m Your Man

I Love Me After You

Francis Forever

I Bet on Losing Dogs

Love Me More

A Pearl

A Burning Hill

Support

Unterstützt wird Mitski bei allen Konzerten in Europa von Trust Fund. Die Alternative-Indie-Band aus Sheffield war bereits 2016 schon mit Mitski auf Tour und ist jetzt wieder dabei. Hier gibts schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den Support-Act:

Zeiten

Gegen 20 Uhr wird der Support-Act starten, um 21 Uhr wird Mitski die Bühne betreten und gegen 22 Uhr kann mit dem Ende der Show gerechnet werden.