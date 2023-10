Mitski kommt im Mai 2024 für drei Konzerte zurück nach Deutschland

Am 24. und 25. Mai wird Mitski im Berliner Tempodrom auftreten, am 28. Mai in Frankfurt. Mehr Infos hier.

Aktuell ist Mitski noch auf ihrer „Amateur Mistake: A night of intimate, acoustic performance from Mitski previewing her new album“-Tour, bei der sie sechs Konzerte in Europa in intimen Rahmen und als reines Akustik-Erlebnis präsentiert. Als nächstes möchte die 33-Jährige ihre neue Platte THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE aber auf größere Bühnen und für mehr Besucher:innen zugänglich machen.

Die ersten Europa-Termine der Tour werden bereits im April starten, im Mai führt es Mitski dann für drei Shows auch nach Deutschland.

Mitski live in Deutschland 2024 – Dates im Überblick

24.05.2024 – Berlin, Tempodrom

2505.2024 – Berlin, Tempodrom

2805.2024 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

Am 30. Mai 2024 wird Mitski außerdem noch in Zürich im Theater 11 live spielen.

Tickets,Vorverkauf und Support

Der Vorverkauf startet am Freitag, den 20. Oktober um 10 Uhr. Karten für die Shows können hier erworben werden. Für alle Shows gibt es ausschließlich Sitzplätze.

Als Support soll die Punkrockband aus Kopenhagen Iceage mit dabei sein.

Ankündigung von Mitski auf den Socials