Monica Lewinsky nutzt Taylor-Swift-Lyrics, um gegen das Weiße Haus auszuteilen

Monica Lewinskys Art der Vergangenheitsbewältigung: Humor.

Über 25 Jahre ist der Skandal um Bill Clinton und seine damalige Praktikantin Monica Lewinsky mittlerweile her. Die geheime Affäre der beiden war in den 1990er-Jahren ein gefundenes Fressen für die Presse und kostete Clinton fast seinen Job. Dem damaligen US-Präsidenten drohte nämlich die Amtsenthebung, als herauskam, dass er mit der damals 22-Jährigen eine Liaison hatte. Soweit kam es allerdings dann doch nicht. Lewinsky wurde trotzdem von vielen Seiten angefeindet und sie verlor ihre Anstellung im Weißen Haus. Mittlerweile kann sie jedoch über die Situation scherzen und bedient sich dabei an einem aktuellen Trend: Taylor-Swift-Lyrics.

Weißes Haus oder Nervenklinik?

Das neue Swift-Album beinhaltet auch den Song „Who’s Afraid Of Little Old Me?“, in welchem sie singt „You wouldn’t last an hour in the asylum where they raised me“ (zu Deutsch: „Du würdest keine Stunde in der Nervenklinik aushalten, in dem sie mich großgezogen haben“). Das Internet hat diese Worte aufgefasst und ein Meme daraus gemacht, in welchem vor allem Nutzer:innen auf X den Text zusammen mit einem Bild posten, das ironischerweise Herausforderungen aus ihrer Vergangenheit darstellt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lewinsky wurde scheinbar inspiriert und postete selbst ein Bild des Weißen Hauses zusammen mit den Lyrics in einem Beitrag, der mittlerweile bereits mehr als 17 Millionen Mal aufgerufen wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

X-User:innen feiern Lewinsky für ihren Humor

Auf der Social-Media-Plattform erntete die 50-Jährige viel Lob und Feierei mit ihrer Art der Vergangenheitsbewältigung. Ein:e User:in ließ verlauten: „Wenn Tweets eine olympische Disziplin wären, hätte Monica Lewinsky mit dieser Leistung Gold gewonnen.“ Weiterhin wurde sie von ein:e Nutzer:in beklatscht: „Deine Fähigkeit, das, was sie dir angetan haben, mit Humor zu nehmen, ist ziemlich inspirierend.“

Konkreter äußerte sich Lewinsky jedoch nicht zu Clinton und dem Weißen Haus.