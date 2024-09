Monster-Preise für letztes Konzert von Adele vor ihrer Pause

Bei Viagogo und anderen Plattformen werden bis zu 18.000 US-Dollar für den vorerst letzten Auftritt von Adele verlangt.

Die Ankündigung von Adele bei ihrem letzten München-Auftritt im Anschluss an ihre Las Vegas Residency in eine lange Pause zu gehen, hat für helle Aufregung gesorgt. Das Interesse an ihrem letzten Gig im Colosseum at Caesars Palace in Las Vegas (23. November) ist nahezu explodiert. Die-Hard-Fans und Schaulustige wollen sich das nicht entgehen lassen.

Entsprechend ist der Andrang für die letzten Tickets. Ursprünglich gab es Karten für 400 bis 1000 US-Dollar (VIP-Package). Doch auf den umstrittenen Reseller-Plattformen ist die Hölle los. Viagogo und Gametime melden laut „Billboard“ Preise von bis zu 18.766 US-Dollar für die besten Plätze.

Adele: Keine neue Tour, kein neues Album

Am 31. August hatte Adele in München mit emotionalen Worten ihren Plan öffentlich gemacht, für längere Zeit aus dem Musikbusiness auszusteigen. Wörtlich sagte sie ihrem Publikum in der eigens für sie gebauten Pop-Up-Arena: „Ich brauche einfach eine Pause. Ich habe die letzten sieben Jahre damit verbracht, mir ein neues Leben aufzubauen, und das möchte ich jetzt leben.“

Die Entscheidung, so bekräftigte sie noch im selben Atemzug, beziehe sich nicht nur auf ihre Präsenz auf der Bühne. Sie haben auch keine Pläne für ein neues Album, so Adele. 30, das im Jahr 2021 erschien und wie auch seine Vorgänger eine Nummer-Eins-Platte wurde, bekommt so erst einmal keinen Nachfolger.

Während die Zeit in München für die Fans der britischen Sängerin viele Überraschungen brachte (aber auch Gigs, die nicht ganz ausverkauft waren), gilt nun die ganze Aufmerksamkeit dem Abschluss in der Spielerstadt. Unabhängig von den spektakulären Momenten der „Eras“-Tour von Taylor Swift könnte das Adele-Konzert am 23. November in Las Vegas ein historisches Ereignis werden mit Ticketpreisen, wie es sie – zumindest auf inoffiziellem Wege – noch nie gegeben hat.