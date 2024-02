Vorverkauf Pearl Jam: Viagogo geht mit Mondpreisen steil

Auf Viagogo ist Verlass – bescheuerte Preise und Quatsch-Angebote, die Torschlusspanik auslösen sollen

Am heutigen Freitag (23. Februar 2024) hat der Vorverkauf für die zwei Pearl-Jam-Konzerte in Berlin begonnen. Am 02. und 03. Juli treten Eddie Vedder, Jeff Ament, Matt Cameron, Stone Gossard und Mike McCready in der Berliner Waldbühne auf, um neben ihren Hits auch die Songs ihres bald erscheinenden, neuen Albums DARK MATTER vorzustellen.

Die Tickets für die Berliner Location mit einem Fassungsvermögen von rund 22.000 Zuschauern waren nach Vorverkaufsstart flugs weg. Verlief auch ganz schön stressig. Vorab trug man sich, wie bei immer mehr Tourneen üblich, in eine Interessiertenliste ein, von der man, mit Glück, nicht in eine Warteliste runtergereicht wurde, die darunter angesiedelt ist.

Aber selbst, wenn man am gestrigen Donnerstag die Mail-Info erhielt, am heutigen Freitag Tickets ergattern zu können, musste man sich nach dem „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-Prinzip mit tausenden anderen Fans am Freitag in den Ring begeben.

Wer sich bei dieser riesigen Nachfrage natürlich die Hände reibt: Reseller wie Viagogo. Dort werden Karten für die beiden Pearl-Jam-Gigs ab 300 und für bis zu 800 Euro pro Nase angeboten. Der reguläre Vorverkaufspreis betrug – Stehplatz, wie auch Sitzplatz – 174,50 Euro. Zwar hat Ticketmaster ein „dynamisches Preissystem“, was bedeutet, dass die Karten dann, je nach Nachfrage als „Platinum“ bezeichnet, bis zu 300 Euro kosten können.

Soll jeder so viel Geld für seine Lieblingsband ausgeben, wie er möchte. Aber: Wir raten dringend vom Kauf über nicht-autorisierte Plattformen wie Viagogo ab. Der Reseller befindet sich im Rechtsstreit mit Bands, die diesem Zweitmarkt-Anbieter nicht nur unseriöse Geschäfte vorwerfen. In manchen Fällen, wie bei Konzerten von Ed Sheeran, seien in der Vergangenheit auch Fake-Tickets, also Fälschungen verkauft worden. Sheeran hat deshalb angekündigt, keine Karten mehr für den Einlass anzuerkennen, die bei Viagogo gekauft wurden.

Manche Angebote für Pearl Jam auf Viagogo lesen sich wie purer Comedy-Quatsch: „Block: Lower Tier | Reihe 💎 €889 pro Ticket / Verkauft vor 4 Tagen auf unserer Website“. „Lower Tier“, was wohl Unterrang heißen soll, gibt es in der Waldbühne nicht. Das „💎“ soll wohl für „Diamant“ oder „Platinum“ stehen. „Verkauft vor 4 Tagen auf unserer Website“ geht auch nicht, da Reseller Tickets nicht vier Tagen vor offiziellem Vorverkaufsstart haben könnten. Mal abgesehen vom Mondpreis, der Richtung 1.000 geht.

Wir raten: Augen offen halten beim Ticket-Resale von Ticketmaster oder Eventim, der offiziell und sicher ist.