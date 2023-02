Morrissey versteht nicht, warum Capitol Records lieber Sam Smiths „satanische“ Musik als seine eigene veröffentlicht

Morrissey hat sich erneut über sein ehemalige Plattenfirma beschwert. In einem Statement mit der Überschrift „BONFIRE OF TEENAGERS, RIP“ auf seiner Webseite konstatiert er: „Capitol Records bewirbt stolz Sam Smiths ‚Satanismus‘, während sie gleichzeitig die ehrliche Wahrheit von BONFIRE OF TEENAGERS als ihre größte Bedrohung ansehen und das Album nicht veröffentlichen, obwohl sie vertraglich dazu verpflichtet wären und dies auch versprachen.“

Hintergrund von Morrisseys Aufregung ist die Tatsache, dass er und Capitol Records im Dezember bekanntgaben, dass sie ihre Zusammenarbeit beenden. Sein Album BONFIRE OF TEENAGERS sei aber fertig und die Rechte daran liegen weiterhin bei der Plattenfirma. Seine Veröffentlichung liegt also weiterhin in ihren Händen und nicht in denen des Künstlers selbst.

Die Beschreibung von Sam Smiths Musik als „Satanismus“ lässt sich auf Smiths jüngstes Video zu „Unholy“, einem Duett mit Kim Petras, sowie deren gemeinsame Auftritte bei den Grammys und den BRIT Awards zurückführen. Wegen des Songtextes und der Teufelsoutfits wurden Smith und Petras von konservativen Gruppierungen in die Nähe des Satanismus gestellt. Die „Church of Satan“ sieht die Sache derweil entspannter.

Ob und in welcher Form Morrisseys Album BONFIRE OF TEENAGERS veröffentlicht wird, ist weiterhin unklar – die Headline seines Statements legt nahe, dass er selbst nicht mehr daran glaube. Jüngst machten auch Schlagzeilen die Runde, dass Miley Cyrus, die ursprünglich auf einem der neuen Songs zu hören sein sollte, ihren Beitrag zurückgezogen hat. Dies, so Morrissey, habe jedoch nichts mit seiner öffentlichen Wahrnehmung als Rechtskonservativer zu tun, über die sich der ehemalige The-Smiths-Sänger sich in einem anderen Statement Luft machte. Ferner arbeite er bereits an einem Nachfolger zu seinem neuen, weiterhin unter Verschluss lagerndem 14. Soloalbum.

Mit „Rebels Without Applause“ wurde bisher ein Song aus BONFIRE OF TEENAGERS veröffentlicht.