Bei Morrissey hagelt es auch im neuen Jahr Konzertabsagen

Morrisseys Tour-Chaos geht weiter: Drei Konzerte gestrichen, 402 Ausfälle insgesamt.

Morrissey sagte zum Start von 2026 weitere Auftritte seiner „The Royal Playhouse Tour 2026“ ab. Damit blieb sich der ehemalige Frontmann von The Smiths und langjährige Solokünstler treu: Denn auch 2025 geriet er unter anderem wegen vermehrter Gigabsagen oder -verschiebungen in den Fokus der medialen Berichterstattung.

Drei Shows zum Jahresbeginn betroffen

Der umstrittene Sänger verschob in den ersten fünf Tagen von 2026 bereits einen Gig und sagte zwei weitere komplett ab. Bei den betroffenen Shows handelt es sich um den vergangenen 3. Januar im Agua Caliente Casino Rancho Mirage in Kalifornien, den 6. Januar im San Diego Civic Theatre ebenfalls in Kalifornien sowie den 25. Januar im Altos de Chavón in der Dominikanischen Republik.

Der Auftritt am 3. Januar wurde auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft verschoben. Die Betreibenden der Location nannten in einer dazugehörigen Erklärung „eine Nebenwirkung eines verschreibungspflichtigen Medikaments“ als Grund für die Verschiebung des Events. Um welche Erkrankung es sich dabei handelt, wurde im Statement nicht bekannt gegeben.

Die Veranstaltenden des Konzerts im Altos de Chavón teilten in ihrem Statement mit, dass die Show „aus Gründen, die völlig außerhalb unserer Kontrolle liegen“ abgesagt werden musste.

Reddit-User erstellte Website für Morrisseys Konzertabsagen

Ein Nutzer der Social-Media-Plattform Reddit fasste alle Verschiebungen, Absagen oder Verkürzungen von Events, mit denen Morrissey in Verbindung steht, auf einer separaten Website zusammen. Diese beinhaltet auch die betroffenen Termine während seiner Zeit mit The Smiths von 1982 bis 1985. In seinen fast 45 Jahren als öffentlich auftretender Künstler erfasste der User 402 Vorfälle von abgesagten, verschobenen oder verkürzten Sets. Im letzten Jahr alleine sagte der 66-Jährige die Hälfte seiner geplanten Tour-Daten ab.

Als Gründe für die vorangegangenen Ausfälle wurden unter anderem extreme Erschöpfung, mangelnde Unterstützung durch sein Label, Verletzungen von Bandmitgliedern, eine schwere Sinusitis und technische Probleme angeführt.

Nächste Auftritte

Sein nächster geplanter Auftritt findet am 10. Januar im Boeing Center at Tech Port in San Antonio, Texas statt. Dabei handelt es sich um einen Nachholtermin, da das Konzert am 8. Mai 2025 verschoben wurde. Der Auftritt wäre sein erster in dem Bundesstaat seit 15 Jahren, weil seine geplanten Gigs in 2016 und 2017 zuerst verschoben und dann abgesagt wurden, wie „Stereogum“ berichtete.

Die Tour bringt den Künstler bis Ende März 2026 mit 19 verbleibenden Shows in die USA, die Karibik und nach Europa. Wie viele dieser Termine tatsächlich stattfinden werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Die Kontroverse um den Sänger

Morrissey ist in den letzten Jahren durch rechte politische Statements aufgefallen. Unter anderem bezeichnete er Hitler als „Linken“ und sagte, Rassismusvorwürfe „linker Spinner“ seien nur eine Methode, um vom Thema abzulenken.

Seine Band The Smiths hatte sich bereits 1987 aufgelöst, und die Mitglieder hatten sich seitdem überworfen. Bassist Andy Rourke verstarb 2023. Eine Reunion kam in den vergangenen Jahren unter anderem deshalb nicht zustande, weil Johnny Marr sie ablehnte. Zuletzt verkaufte Morrissey seine sämtlichen Geschäftsinteressen an der Band und kappte damit alle Verbindungen zu seinen ehemaligen Bandkollegen Marr und Joyce.