Morrisseys nächstes neues Album hat jetzt einen Namen

Morrissey hier 2014 in der O2 Arena in London.

Morrissey hat Details zu einem weiteren neuen Album veröffentlicht. WITHOUT MUSIC THE WORLD DIES, so sein Titel, wurde demnach in den La Fabrique Studios im französischen St-Remy aufgenommen und von Langzeitpartner Joe Chiccarelli produziert. Sogar eine Tracklist steht bereits. Sie liest sich wie folgt.

1. ‘The Night Pop Dropped’

2. ‘Zoom Zoom The Little Boy’

3. ‘Boulevard’

4. ‘Headache’

5. ‘Without Music the World Dies’

6. ‘Suspicious Minds’

7. ‘Notre-Dame’

8. ‘Many Icebergs Ago’

9. ‘Happy New Tears’

10. ‘The Monsters of Pig Alley’

Als Co-Writer wird Songwriter Jesse Tobias angeführt, der Morrisseys neues Album auf dessen Homepage als „lightning strike“ beschreibt. Zum Abschluss von Morrisseys Ankündigung heißt es: „Capitol Records Los Angeles recently terminated their contract with Morrissey, therefore if any record label or private investor has interest in releasing this project, please contact Donnie Knutson.“ Mit jenem Projekt ist Morrisseys Album BONFIRE OF TEENAGERS gemeint. Dies sei, so Morrissey, seit Monaten fertig. Capitol Records halte es aber unter Verschluss, er nennt den Akt Sabotage. Die geplante Zusammenarbeit sei beendet und entsprechend wisse er nicht, ob diese Platte jemals erscheinen werde oder könne. Ein vorheriges Statement zu dieser Causa überschrieb der Musiker bereits mit „RIP Bonfire Of Teenagers“. Mit „Rebels Without Applause“ wurde daraus bisher eine Single veröffentlicht. Miley Cyrus, die auf einem Song für das Album Vocals beisteuerte, zog eben diese vor einigen Wochen zurück. Mit Morrisseys ihm vorgeworfenen Rechtspopulismus habe dies aber nichts zu tun gehabt.