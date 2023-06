Muse in Köln: Alle Informationen zum Konzert – Tickets, Setlist, Parken, Wetter und mehr

Wo es noch Tickets gibt, wie die Anreise gelingt, wann das Konzert beginnt und mehr erfahrt ihr hier.

Muse touren zur Zeit mit ihrem aktuellen Studio-Ablum „Will Of The People“ (2022) um die Welt. Am Freitag, den 9. Juni, machen sie dabei Halt in Köln, um ein Konzert im RheinEnergieSTADTION zu spielen. Alle Infos zum Konzert findet ihr in diesem Artikel.

Tickets

Tickets für das Konzert könnt ihr auf Eventim kaufen. Ihr könnt dabei zwischen Sitz- und Stehplatz wählen. Der Stehplatz im Innenraum des Stadions kostet euch 110€. Die Sitzplätze sind in drei Kategorien gegliedert und kosten zwischen 60 und 110€, je nachdem wie nahe ihr der Bühne sein wollt.

Anfahrt und Parken

Das Team des RheinEnergieSTADIONS empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da so lange Wartezeiten vermieden werden können. Am Besten nutzt ihr dafür die Straßenbahnlinien 1, oder 7. Die Linie 1 hält direkt am Stadion, günstige Umsteigepunkte von den Fern- und Regionalbahnen zur Linie 1 sind der Bahnhof „Köln Messe/Deutz“ und „Köln Weiden West“. Die Haltestelle „Stüttgenhof“, bei der die Linie 7 hält, ist nur wenige Gehminuten entfernt. Von der Haltestelle „Haus Vorst/Marsdorf“ bietet die Kölner Sportstätten GmbH für alle fünf Konzerte einen kostenlosen Shuttle Service an, der die Gäste an den Konzerttagen ab 16.00 Uhr in die Nähe des Stadions, zur Bushaltestelle Südallee/Junkersdorf, bringt. Nach Konzertende steht der Shuttle Service zur Haltestelle „Haus Vorst/Marsdorf“ für 1,5 Stunden zur Verfügung.

Besucher:innen, die auf das Auto angewiesen sind, fahren über den Autbahn-Ring Kreuz Köln West (A1/A4). Von der A1 nutzt ihr die Ausfahrten „Köln Bocklemünd“, „Köln Lövenich“ oder „Köln Weiden/Frechen“. Wenn ihr von der A4 kommt, nutzt ihr die Ausfahrten „Köln Klettenberg“ oder „Frechen Nord“. Danach folgt ihr einfach der Beschilderung Richtung Stadion. Rund um das RheinEnergieSTADION stehen euch circa 7.500 PKW-Stellplätze sowie der Busparkplatz P8 zur Verfügung. Außerdem empfiehlt das Team des Stadions folgende Parkplätze: Park & Ride Marsdorf (Haus Vorst), Park & Ride Weiden West und Parkhaus Köln Arcaden.

Alle detaillierten Infos zur Anreise findet ihr auf der Website des RheinEnergieSTADIONS.

Zeitplan

Der Einlass zum Konzert erfolgt ab 16.30 Uhr. Um 18.15 Uhr eröffnen One OK Rock den Abend. Um 19.15 folgen Royal Blood, bis schließlich Muse um 20.30 Uhr auf die Bühne kommen werden. Das Ende des Konzerts ist für 22.45 Uhr angesetzt.

Setlist

Eine offizielle Setlist von Muse gibt es zwar nicht, allerdings ist dokumentiert, welche Lieder die britischen Rocker auf früheren Konzerten der Tour performt haben. In Wiener Neustadt am 3. Juni waren das etwa die folgenden Tracks.

Will of the People Hysteria Psycho Map of the Problematique Resistance Won’t Stand Down Compliance Thought Contagion Verona Time Is Running Out The 2nd Law: Isolated System Undisclosed Desires You Make Me Feel Like It’s Halloween Madness We Are Fucking Fucked The Dark Side Supermassive Black Hole Plug In Baby Behold, the Glove Uprising Prelude Starlight Kill or Be Killed Knights of Cydonia

Das Wetter

Das Wetter in Köln wird für den Freitag als besonders sonnig und warm vorhergesagt. Temperaturen von bis 29 Grad Celsius sind möglich. Gegen Ende des Konzerts sinkt die Temperatur leicht auf 23 Grad.