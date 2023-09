AnnenMayKantereit live in Köln: Zeiten, Tickets, Anreise, Wetter, Setlist

Am 9. September gibt die Indie-Pop-Band ein Konzert in ihrer Heimatstadt. Hier gibt's alle Infos.

Ohne Frage gelten AnnenMayKantereit heute als das Aushängeschild des deutschen Indie-Pops. Ihr Anfang 2023 erschienenem Album ES IST ABEND UND WIR SITZEN BEI DIR erreichte Platz zwei in den österreichischen und schweizer Charts, während es in Deutschland sogar bis auf den ersten Rang schaffte. Natürlich darf die dazugehörige Tour zur LP nicht fehlen.

Erst im August spielte das Quartett in Berlin und brachte die Open-Air-Bühne der Wuhlheide mit Songs wie „Pocahontas“ zum Beben. Am Freitag (9. September) steht aber ein Heimspiel für AnnenMayKantereit an, denn die Band tritt in Köln auf. Es wird das erste Mal sein, dass sie sogar in der dortigen Fußballarena des Rheinenergie-Stadion spielen. Wir haben hier alle Infos für euch.

Zeiten

Der Einlass am Freitag (9. September) beginnt um 17 Uhr. Circa 19 Uhr tritt die Vorband Friedberg auf. AnnenMayKantereit sollen dann ab ungefähr 20.30 Uhr auf der Bühne stehen. Das geplante Ende der Show ist für 22.30 Uhr vorgesehen.

Tickets

Sämtliche Karten sind bereits ausverkauft.

Anreise

Die Adresse des RheinEnergie-Stadions lautet Aachener Straße 999, 50933 Köln. Das Stadion ist am einfachsten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, via der KVB-Linie 1, zu erreichen. Die Haltestelle ist „RheinEnergie-Stadion“.

Wer mit dem Auto anreist, nimmt am besten den Autobahnring über Kreuz Köln West (A1/A4). Auf der A1 heißen die Ausfahrten „Köln Bocklemünd“, „Köln Lövenich“ und „Köln Weiden/Frechen“. Rund um das Stadion stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung.

Wetter

Für Freitag, den 9. September, werden heiße 30 Grad und Sonnenschein erwartet. Vergesst also nicht die Sonnencreme und trinkt ausreichend Wasser. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 16 Grad.

Setlist

Die bisherige Tour-Setlist sah wie folgt aus:

Wohin Du gehst Nur wegen dir Lass es kreisen Pocahontas Marie Es ist Abend So laut so leer Du bist anders Vielleicht Vielleicht Gegenwart Oft gefragt Ozean Outro Als ich ein Kind war Jenny Jenny 21, 22, 23 3 Tage am Meer Ich geh heut nicht mehr tanzen

Zugaben:

Barfuß am Klavier Tommi Ausgehen