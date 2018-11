Muse kündigen Welttournee 2019 an – ein Konzert in Deutschland

Am 9. November 2019 erscheint Muses neues Studioalbum SIMULATION THEORY. Passend dazu haben sie nun eine Welttournee im Jahr 2019 angekündigt. Die „Simulation Theory World Tour” führt Muse zwischen Februar und Juli durch Nordamerika und Europa. Die Tour beginnt, den bisherigen Plänen zufolge, am 22. Februar in Houston, Texas und endet am 26. Juli in Madrid.

Muse: neues Album „SIMULATION THEORY“ hier bestellen

Muse auf „Simulation Theory World Tour 2019“ – hier die Termine:

02/22 – Houston, TX @ Toyota Center

02/24 – Dallas, TX @ American Airlines Center

02/26 – Phoenix, AZ @ Talking Stick Resort Arena

02/28 – Salt Lake City, UT @ Vivint Smart Home Arena

03/02 – Las Vegas, NV @ Mandalay Bay Events Center

03/05 – San Diego, CA @ Valley View Casino Center

03/07 – Sacramento, CA @ Golden 1 Center

03/09 – Oakland, CA @ Oracle Arena

03/24 – Sunrise, FL @ BB&T Center

03/26 – Atlanta, GA @ State Farm Arena

03/28 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

03/30 – Montreal, QC @ Bell Centre

03/31 – Quebec City, QC @ Videotron Centre

04/02 – Washington, DC @ Capital One Arena

04/04 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

04/07 – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

04/10 – Boston, MA @ TD Garden

05/26 – Prague, CZ @ Letiste Letnany

05/25 – Budapest, HR @ Papp Laszlo Budapest Sportarena

05/29 – Graz, AT @ Stadthalle Graz

06/01 – London, UK @ London Stadium

06/08 – Manchester, UK @ Etihad Stadium

06/12 – Riga, LV @ Arena Riga

06/15 – Moscow, RU @ Luzhniki Stadium

06/18 – Helsinki, FI @ Suvilahti Open Air

06/22 – Krakow, PL @ Tauron Arena

06/26 – Nijmegen, NL @ Goffertpark

06/29 – Cologne, DE @ RheinEnergieStadion

06/30 – Werchter, BE @ Rock Werchter

07/03 – Zurich, CH @ Hallenstadion

07/06 – Paris, FR @ Stade de France

07/09 – Marseille, FR @ Stade Orange Velodrom

07/12 – Milan, IT @ San Siro Stadium

07/16 – Bordeaux, FR @ Matmut Atlantique

07/20 – Rome, IT @ Stadio Olimpico

07/24 – Lisbon, PT @ Passeio Maritimo de Alges

07/26 – Madrid, ES @ Wanda Metropolitano

Ihr seht richtig: In Deutschland machen Muse nur für ein Headlinerkonzert Halt. Am 29. Juni 2019 treten sie im RheinEnergie-Stadion in Köln auf.

Muse in Köln 2019 – so kommt Ihr an Tickets

Wer SIMULATION THEORY, das neue Album von Muse, bis zum 9. November auf der Bandhomepage vorbestellt, erhält zuerst Zugang zu Pre-Sale-Tickets, die am 13 November um 10:00 Uhr in den Vorverkauf gehen. Der allgemeine Ticketvorverkauf startet am 16. November um 10:00 Uhr.

Da wir hier aber von Muse reden und damit von einer großen Rockband, die 2019 auf Tour geht, stehen natürlich weitere Ticketoptionen im Angebot (läuft bei Metallica, Rammstein und Co. ja nicht anders).

Der Veranstalter erklärt:

„The Simulation Theory World Tour bietet ein spannendes neues Enhanced Experience Package, das Zugang zu einer exklusiven Mixed Reality Pre-Show Party, powered by Microsoft gewährt inklusive drei originaler Virtual Reality Games, die von Songs aus Simulation Theory inspiriert wurden. Zusätzliche Angebote umfassen ein Premium Ticket, ein show-spezifisches Poster und eine interaktive Foto-Option mit Requisiten aus den letzten Videos der Band. Weitere Infos zur Muse Enhanced Experience und den Premium Ticket Bundles erhält man unter: www.cidentertainment.com/events/muse-tour/“

Kapiert?

Muse auf „Simulation Theory World Tour“ – die VVK-Termine im Überlick:

Sa. 29.06.2019 Köln RheinEnergieSTADION

D2C Presale: Di., 13.11.2018, 10 Uhr bis Do., 15.11.2018, 22 Uhr

Fan Club Presale: Di., 13.11.2018, 13 Uhr bis Do., 15.11.2018, 22 Uhr

Spotify Presale: Mi., 14.11.2018, 10 Uhr bis Do., 15.11.2018, 22 Uhr

MAGENTA MUSIK PRIO TICKETS:

Di., 13.11.2018, 17 Uhr bis Do., 15.11.2018, 22 Uhr

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 16.11.2018, 10 Uhr

www.livenation.de/artist/muse-tickets