Foto: UIG via Getty Images, PYMCA. All rights reserved.

Der Vorverkauf für die „Europe Stadium“-Tour 2019 von Rammstein hat nun offiziell begonnen – zumindest für Mitglieder des Fanclubs LIFAD („Liebe ist für alle da“). Seit Montag, 5. November 2018, 10 Uhr, können bereits registrierte Mitglieder bis zu sechs personalisierte Tickets kaufen. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 8. November 2019 um 10 Uhr.

Der deutsche Tourveranstalter MCT kündigte ursprünglich an, dass es auch während des jetzigen Zeitraums möglich sei, eine Mitgliedschaft in Rammsteins „LIFAD“-Community abzuschließen (für 25 Euro pro Jahr). Diese Möglichkeit haben Rammstein selbst aber in der Zwischenzeit unterbinden müssen. Auf ihrer Homepage heißt es: „Aufgrund der sehr großen Nachfrage für den Abschluss von LIFAD Mitgliedschaften, des limitierten LIFAD-Kartenkontingents und um sicherzustellen, dass alle bis jetzt angemeldeten LIFAD Mitglieder Tickets für die Rammstein Stadion Tour 2019 erwerben können, müssen wir leider den Verkauf der LIFAD Mitgliedschaften bis auf Weiteres stoppen. Alle Ticket-Interessenten, die keine LIFAD Mitgliedschaft abschließen konnten, haben ab dem 8.11.2018, 10 Uhr die Möglichkeit, Tickets über den regulären Vorverkauf zu erwerben. Alle Informationen und Ticketlinks sind zu finden unter EVENTIM.COM/RAMMSTEIN.“

Nachdem sie einen Tag zuvor mit einer Viralkampagne – unter dem Hashtag #gebtfeinacht posteten Fans Hinweise und Tourposter, die sie europaweit on- oder offline entdeckten – für Schlagzeilen sorgten, kündigten Rammstein am 2. November 2018 offiziell ihre „Europe Stadium“-Tour 2019 an. Zwischen Mai und August spielen Till Lindemann und Co. neun Konzerte in sieben deutschen Städten. Auf ihrem Reiseplan stehen außerdem 17 weitere europäische Städte.

Rammsteins aktuelles Album LIEBE IST FÜR ALLE DA erschien 2009. Im Frühjahr 2019 soll, pünktlich vor Tourbeginn, ein neues Album erscheinen.

Rammstein: EUROPE STADIUM TOUR 2019 | Deutschland-Termine:

27. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

28. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

08. Juni 2019 München, Olympiastadion

12. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

13. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

16. Juni 2019 Rostock, Ostseestadion

22. Juni 2019 Berlin, Olympiastadion

02. Juli 2019 Hannover, HDI Arena

13. Juli 2019 Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

Die weiteren Europatermine von Rammstein live 2019:

01. Juni 2019 Barcelona, RCDE Stadium

05. Juni 2019 Bern, Stade de Suisse

19. Juni 2019 Kopenhagen, Telia Parken

25. Juni 2019 Rotterdam, Feyenoord Stadium / De Kuip

28. Juni 2019 Paris, La Defense Arena

06. Juli 2019 Milton Keynes, Stadium MK

10. Juli 2019 Brüssel, Stade Roy Baudouin

16. Juli 2019 Prag, Eden Arena

17. Juli 2019 Prag, Eden Arena

20. Juli 2019 Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24. Juli 2019 Kattowitz, Stadion Slaski

29. Juli 2019 Moskau, VTB Arena

02. August 2019 St. Petersburg, St.Petersburg-Stadion

06. August 2019 Riga, Lucavsala

10. August 2019 Tampera, Ratina Stadion

14. August 2019 Stockholm, Stockholm Stadion

18. August 2019 Oslo, Ullevaal Stadion

22. August 2019 Wien, Ernst-Happel-Stadion

Tickets für die Deutschlandkonzerte sollen 55 – 105 Euro plus Gebühren kosten. Der reguläre Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 08.11.2018, 10:00 Uhr exklusiv über diesen Link hier.