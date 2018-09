Metallica kündigen große Europatournee 2019 an – 4 Termine in Deutschland

Metallica haben eine große Europatournee für das Jahr 2019 angekündigt. Zwischen Mai und August wird die Rockband 25 Konzerte zwischen Portugal und Russland spielen, darunter vier in Deutschland: Metallica werden in Köln, Berlin, München und Mannheim auftreten.

Das Konzert in Mannheim markiert gleichzeitig den Tourabschluss von Metallicas „Worldwired“-Tour 2019. Als „Special Guests“ werden auf sämtlichen Terminen Ghost und Bokassa im Vorprogramm auftreten.

Der offizielle Ticketvorverkauf beginnt am 28. September 2018 um 10 Uhr auf www.livenation.de, www.ticketmaster.de und www.eventim.de, ein exklusiver Fan-Presale startet bereits am 25. September.

We’re returning to the UK & Europe next summer for a run of outdoor gigs at stadiums, parks, & even one at a castle! Our friends @thebandGHOST and @Bokassaband will be joining us along the way.

Tickets on sale 9/28 @ 10 AM local time.⁰ Fan Club presales begin 9/25. pic.twitter.com/obP19bL0mW

— Metallica (@Metallica) September 24, 2018