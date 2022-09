Muse live 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Muse haben kürzlich bekannt gegeben, dass sie im nächsten Jahr mit dem britischen Garage- und Blues-Rock-Duo Royal Blood durch Europa touren werden. Sie werden unter anderem ein Konzert in Köln spielen.

Die Band verkündete die Tourdaten am Montag (12. September) über einen Instagram-Post. Zudem haben Muse bekanntgegeben, dass auf deren Fans ein ganz besonderes Angebot wartet: „Wenn ihr das neue Album vor dem 26. August im offiziellen Store vorbestellt habt, erhaltet ihr einen einzigartigen Code für den Vorverkauf, der am 14. September um 10 Uhr beginnt“, so Muse. Der reguläre Ticketverkauf startet am kommenden Freitag (16. September) um 10 Uhr. Die Karten könnt Ihr hier erwerben.

„Will Of The People“-Europa-Tour 2023

Die Tour findet zur Feier des Ende August erschienenen, neunten Studioalbums WILL OF THE PEOPLE (2022) statt. Muse starten am 3. Juni in Wien und spielen sich durch Den Haag, Köln, Lyon, Bordeaux, Paris, Bern, Marseille und Rom – Endstation ist in Mailand am 22. Juli. Außerdem erschien erst kürzlich das offizielle Musikvideo zu ihrem Song „You Make Me Feel Like It’s Halloween“, der ebenfalls auf der neuen Platte zu hören ist.

WILL OF THE POEPLE erreichte innerhalb weniger Tage die Chart-Spitze in den Vereinigten Staaten, Australien, Frankreich, Schweiz, Italien, Mexico, Österreich, Neuseeland, Finnland und Portugal. In Deutschland, Belgien, Irland, Japan, Spanien und den Niederlanden steht das Album aktuell auf Platz zwei.

Seht hier das Musikvideo zu „You Make Me Feel Like It’s Halloween“:

Muse live 2023 – Deutschlandtermin:

09.06.23 in Köln, Rheinenergiestadion