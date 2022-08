Muse zeigen Video zu „You Make Me Feel Like It’s Halloween“

Bis Halloween sind es noch ein paar Wochen hin, aber im neuen Video von Muse beginnen die Horrorstunden schon jetzt: Im Clip zu ihrer neuen Single „You Make Me Feel Like It’s Halloween“ sehen wir Matt Bellamy, Chris Wolstenholme und Dominic Howard in entsprechender Kulisse. Darin werden diverse Horrorfilm-Klassiker zitiert:

„You Make Me Feel Like It’s Halloween“ ist die vierte Single aus Muses neuem und insgesamt neunten Album WILL OF THE PEOPLE, das am 26. August 2022 erschienen ist.

Außerdem haben Muse drei Performance-Videos zu den Album-Tracks „Euphoria“, „Liberation“ und „We Are Fucking Fucked“ veröffentlicht:

Am 13. September spielt die britische Bombastrockband ein exklusives Konzert in Köln. Wir verlosen 2×2 Eintrittskarten.