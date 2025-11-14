The Rolling Stones: 2026 auf Europa-Tour?

Sogar die Rolling Stones verabschieden sich von Gottschalk und „Wetten, dass ..?“

Pianist Chuck Leavell deutet an, dass die Rolling Stones 2026 für eine Europa-Tour zurückkehren könnten. Auch ein neues Album kommt.

Die Rolling Stones könnten 2026 für eine neue Europatour zurückkehren – das deutete ihr Live-Pianist Chuck Leavell an.

2024 war die Band zuletzt in Nordamerika unterwegs. Eine anschließend geplante Konzertreihe in Europa wurde jedoch verworfen, da sich die Suche nach geeigneten Veranstaltungsorten, passende Reisemöglichkeiten und bestehende Verpflichtungen Medienberichten zufolge als kompliziert erwiesen.

Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, die Stones könnten Städte wie Paris, Barcelona und Rom ansteuern und zudem vier große Shows im Tottenham Hotspur Stadium in London spielen.

Diese Spekulationen scheinen die Band nicht loszulassen. Pianist Chuck Leavell erklärte nun in der Kolumne „Bizarre“ der Zeitung „The Sun“, die Stones könnten bald für mehrere Konzerte nach Europa kommen. Laut dem Blatt, das bei der Präsentation der Neuauflage des 1976 veröffentlichten Albums BLACK AND BLUE anwesend war, sagte Leavell: „Sie wollen ihre Rock ’n’ Roll-Schuhe noch nicht an den Nagel hängen. Daran habe ich keinen Zweifel.“

Leavell ergänzte laut „NME“: „Wir haben in den letzten Jahren viel in den USA gemacht, daher denke ich, dass es eher woanders sein wird, und mein Riecher sagt mir: wahrscheinlich Europa.“ Bereits im September hatte Keith Richards’ Sohn Marlon angedeutet, Europa könne die nächste Tourdestination der Stones sein.

Neues Album der Rolling Stones kommt – aber wann?

Leavell bekräftigte außerdem frühere Aussagen von Gitarrist Ronnie Wood und bestätigte, dass ein neues Album der Band „fertig“ sei und 2026 erscheinen soll. „Sie haben Aufnahmen gemacht“, wird Leavell zitiert. „Ich bin mir sicher, dass es bereits neue Musik gibt, und ich bin mir sicher, dass sie großartig ist. Ich bin mir auch sehr sicher, dass die Band auftreten möchte.“

Auch Produzent Andrew Watt hatte bereits erklärt, dass die neue Platte der Rolling Stones bei ihm liegt. Watt produzierte 2023 schon ihr 24. Studioalbum HACKNEY DIAMONDS, wie „NME“ berichtete. Damals beschrieb er die Zusammenarbeit mit der Band als „wie für Batman zu arbeiten“.

HACKNEY DIAMONDS war im Oktober 2023 erschienen und stellte das erste Album der Stones mit eigenem Songmaterial seit 2005 dar. Die ersten Aufnahmesessions dazu hatten 2020 stattgefunden. Der im August 2021 verstorbene Drummer Charlie Watts ist auf den Songs „Live By The Sword“ und „Mess It Up“ zu hören; diese Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2019. HACKNEY DIAMONDS erreichte sofort Platz eins der deutschen, sowie der britischen Albumcharts. 2025 wurde es bei den Grammys als „Bestes Rockalbum“ ausgezeichnet.