MUSIKEXPRESS Klubtour in Berlin: Gewinnt Tickets für Audio88 & Yassin, Mädness & Döll und T9

Kommt Ihr noch mit? Am 8. September fand in München der Auftakt unserer Klubtour 2017 statt. DJ Hell, Juan Atkins und Maxim von Terentieff rissen alles ab, wir sind mit unseren Kameras irgendwie trotzdem lebend aus der Roten Sonne gekommen – hier, als Beweis, unser Nachbericht inklusive Video. Mit Bonaparte und Fotos in Hamburg sowie Drangsal, Lea Porcelain und Der Ringer in Rostock warten bereits die nächsten Bands darauf, von Euch gebührend abgefeiert zu werden. Und weil uns das noch längst nicht reicht, hauen wir schon jetzt Tickets für die Berlin-Sause raus. Und die hat es wie die Hauptstadt selbst natürlich in sich.

Die „MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow“ im Berliner Bi Nuu steht ganz im Zeichen des HipHop. Audio88 & Yassin, Mädness & Döll und T9 (Torky Tork & Doz9) werden ihre Beats und Raps zum Besten geben, auf der Aftershowparty werden Cutcannibalz und Torky Tork Eure allerletzten Energiereserven anzapfen.

Klar, dass Ihr da hin wollt, und was sollen wir sagen? Mit uns könnt Ihr: Tickets kosten schmale 17 Euro plus Vorverkaufsgebühr oder gar nichts – wir verlosen nämlich 5 x 2 Stück.

MUSIKEXPRESS Klubtour: Gewinnt Tickets für Audio88 & Yassin, Mädness & Döll und T9 live in Berlin

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die MUSIKEXPRESS Klubtour in Berlin. Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Formular aus und beantwortet uns darin die Frage, wie das aktuelle Album von Audio88 & Yassin heißt.

Ihr wollt zur MUSIKEXPRESS Klubtour, aber nicht nach Hamburg, Rostock oder Berlin? Kein Problem, wir hätten da noch ein weiteres Datum mit hervorragendem Line-up für Euch.

Hier die vollständige Übersicht der Events und Acts:

30. SEPTEMBER, HAMBURG:

Wo? Mojo Club

Mojo Club Wer? BONAPARTE, FOTOS

Wie viel? 20 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

20 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

02. OKTOBER, ROSTOCK:

Wo? Mau Club

Mau Club Wer? DRANGSAL, LEA PORCELAIN, DER RINGER

Wie viel? 18 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

18 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

6. OKTOBER, BERLIN:

Wo? Bi Nuu

Bi Nuu Wer? AUDIO88 & YASSIN, MÄDNESS & DÖLL, T9 (TORKY TORK & DOZ9),

AFTERSHOWPARTY: CUTCANNIBALZ, TORKY TORK

Wie viel? 17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

20. OKTOBER, KÖLN:

Wo? Bogen 2

Bogen 2 Wer? MC BOMBER, VEEDEL KAZTRO,

AFTERSHOWPARTY: DJ MIGHTY MONCH (187 STRASSENBANDE),

PHIL PHADER, DER SCHÖNE BRANKO

Wie viel? 17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

So war es in München:

Alle Infos zur Klubtour findet Ihr auf unserer Themenseite unter musikexpress.de/klubtour