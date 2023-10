MUSIKEXPRESS präsentiert: Fuzzman & The Singin‘ Rebels live 2024

Acht Shows sind für März 2024 angekündigt – wir präsentieren die Tour von Fuzzman & The Singin' Rebels.

Anfang März geht es für Fuzzman & The Singin‘ Rebels auf Tour – und wir präsentieren.

Los geht’s in Passau am 12. März 2024 und sieben weitere Konzerte folgen. Das Finale findet dann am 23. März in Traunstein statt.

Fuzzman & The Singin‘ Rebels – Tour-Dates im Überblick:

12.03.2024 Passau, Studio 12

13.03.2024 Stuttgart, Galao

18.03.2024 Dresden, Ostpol

19.03.2024 Berlin, Prachtwerk

20.03.2024 Hannover, Lux

21.03.2024 Hamburg, Nochtwache

22.03.2024 Köln, Die Wohngemeinschaft

23.03.2024 Traunstein, Cafe Festung

Weitere Infos zu den Shows und Fuzzman & The Singin‘ Rebels findet ihr hier.