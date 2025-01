MUSIKEXPRESS präsentiert: Lætitia Sadier auf Deutschlandtour im Februar

Die Stereolab-Mitgründerin wird mit ihrer Tour in Köln, Berlin, Hamburg, Frankfurt und Schorndorf Halt machen. Alle Infos hier.

„Songs und Sounds, die kein Ende der Schönheit kennen und das Kosmische mit den kleinsten privaten Eruptionen verbinden“, schrieb ME-Autor Frank Sawatzki einmal über die Musik von Lætitia Sadier. Nun kann man sich selbst einen Live-Eindruck dazu verschaffen, denn die Stereolab-Mitgründerin mit ihrer „Supersonntagspopmusik, die kein Ende der Schönheit kennt“ auf ihrer „Rooting for Love“-Tour 2024 für fünf Konzerte in deutsche Gefilde.

MUSIKEXPRESS präsentiert die Gigs, die ihren Startschuss am 15. Februar in der Manufaktur in Schorndorf finden. Darauf folgt am 16. Februar Frankfurt am Main (Brotfabrik), am nächsten Tag ist Bumann & Sohn in Köln dran, worauf Hamburg (Nachtasyl) am 18. Februar folgt. Den Deutschlandtourabschluss gibt es in der Berghaint Kantine in Berlin zu erleben.

Lætitia Sadier live – Deutschlandtermine im Überblick:

15.02. Schorndorf, Manufaktur

16.02. Frankfurt am Main, Brotfabrik

17.02. Köln, Bumann & Sohn

18.02. Hamburg, Nachtasyl

19.02. Berlin, Berghain Kantine

Tickets

Der allgemeine Vorverkauf für die Karten für die Shows von Lætitia Sadier hat schon begonnen.

Auf der Tour kann man eine Mischung aus Songs von ihrem im Februar 2024 erschienenen Album ROOTING FOR LOVE erwarten, aber auch Tracks von ihren vorherigen Solo-Alben, die die 56-Jährige bereits seit 2010 herausbringt. Und wer weiß – vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Stereolab-Stück live zu hören …