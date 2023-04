MUSIKEXPRESS präsentiert: Trainside Festival 2023 – Termine, Line-Up, Lokwaggons

Foto: Frederike Wetzels. All rights reserved.

Das „Trainside Festival“ findet zum ersten Mal in diesem Sommer, am 25. und 26. August 2023, statt. Die Location wird eine eher außergewöhnliche sein: Das Event wird auf dem Lokpark Braunschweig abgehalten, dem ehemaligen Dampflok-Ausbesserungswerk. Die Besucher:innen werden jedoch nicht, wie auf den meisten Festivals üblich, mit Zelt und Schlafsack auf dem Gelände campen, sondern dürfen in der nahegelegenen Innenstadt Braunschweigs eigene Unterkünfte buchen und somit auch die regionalen Angebote fördern.

Das zweitägige Event vereint eine Mischung aus Musik und Spoken Word auf der Bühne. Musikalisch siedelt es sich zwischen Alternative, Rock und Indie-Pop an, wie auf der Website zu lesen ist. Die Bühnen und die Streetfoodmeilen befinden sich in oder zwischen Lokwaggons.

Im Line-Up bereits bestätigt sind: The Dead South, Die Sterne, Friska Viljor, yours truly Linus Volkmann, Oska und Wallis Bird – weitere folgen.

Tagestickets sind ab sofort für 59 Euro erhältlich, Early Birds sind ausverkauft. Das Sparpreis-Zweitagesticket gibt es aktuell für 79 Euro.

Hier in die Trainside-Playlist hören: