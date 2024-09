MUSIKEXRPESS präsentiert: Das Week-End Fest XIII in Köln

Mit dabei: Moor Mother, Kahil El` Zabar, Dumbo Tracks, Jessica Pratt und mehr. Alle Infos hier.

Bitte vormerken: Vom 31. Oktober bis zum 02. November findet mal wieder das Week-End Fest im Kölner Stadtgarten statt.

Was die Veranstaltung so besonders macht? Hier fokussiert man sich beim Line-up stets auf junge und experimentierfreudige Acts, die jenseits des Mainstreams zu Hause sind. Auch die mittlerweile 13. Ausgabe des Events verspricht einige spannende Indie- und Avantgarde-Pop-Künstler:innen, die neue Musik mitbringen werden.

Bei der diesjährigen Festivaledition werden live auftreten: Kahil El` Zabar, Moor Mother, Dawuna, Laraaji, Dumbo Tracks, Bridget St.John, Jessica Pratt, Nicky Siano, Conny Frischauf, Tara Clerkin Trio, Oneohtrix Point Never und E.P.I.Q vs. Yaya Crew

MUSIKEXRPESS präsentiert das Festival, das aus der Passion heraus entstand.

Schon seit 2011, als Jörg Waschat (1971–2018) und Jan Lankisch das Week-End Fest zum ersten Mal ausrichteten, entwickelte sich die Veranstaltung zu einer Institution in der Millionenstadt am Rhein. Und auch in diesem Jahr geht es darum, Artists eine Bühne zu geben, die man normalerweise nicht so schnell in den Charts findet.

