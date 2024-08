A$AP Rocky: Erste Single aus dem neuen Album DON’T BE DUMB hier hören

Der US-Rapper arbeitete für den neuen Track „Highjack“ mit der kalifornischen Folksängerin Jessica Pratt zusammen.

Ganze sechs Jahre ist das letzte Album von A$AP Rocky nun schon alt. Seit TESTING (2018) kamen zwar immer wieder neue Songs vom Rapper, allerdings gab es kein größeres musikalisches Projekt. Zwar kündigte der 35-Jährige bereits vor einigen Monaten sein neustes Werk DON’T BE DUMB für den 30. August an, doch lieferte er mit „Highjack“ nun den ersten Vorgeschmack auf die Platte. Dabei überrascht die Single mit einer Kombination zahlreicher Sounds und Artists.

A$AP Rocky: Rap meets Folk-Pop

Zwar bietet „Highjack“ den altbewährten Rapstil und tiefe Bässe à la A$AP Rocky, doch genauso beweist der Track die Experimentierfreude des Rappers. Der Sound ist von Hochs und Tiefs geprägt. Wie bei einer Achterbahnfahrt wechselt es zwischen schnellen Beats mit toughen Rap-Parts und langsameren seichten Melodien, die von Gesangseinlagen begleitet werden. Dazu arbeitete A$AP Rocky nicht nur mit der Folksängerin Jessica Pratt zusammen, sondern verwendete auch die Stimmen von Creed B Good und Jon Batiste für den Hintergrundgesang. Produziert haben den Song Greg Kurstin, Hitkidd, Jordan Patrick und Zach Fogarty.

„Ich liebe verschiedene Sounds“

In einem Interview mit „Apple Music 1“ erklärte A$AP Rocky, dass bei „Highjack“ seine Liebe für „Alternativen“ und „verschiedene Sounds“ zum Ausdruck komme. Dafür sei es wichtig, sich weitere musikalische Unterstützung zu holen: „Jessica Pratt hat mir ein bisschen diesen ,Portishead meets Stevie Nicks‘-Vibe gegeben. […] Als Künstlerin fand ich sie immer großartig. Darum dachte ich, dass es notwendig wäre, sie und Jon Batiste auf diesen Song zu bringen, um ihn soulful zu machen und im Outro nach Hause zu bringen“.

Doch bei diesen Gastbeiträgen wird es nicht bleiben. Durch A$AP Rockys Listening Session von DON’T BE DUMB Ende Juli in New York wurden schon einige weitere Features bekanntgegeben. So sollen auf seinem vierten Studioalbum J. Cole, Slick Rick, Morrissey und Tyler, the Creator zu hören sein.