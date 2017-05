Na bitte: Radiohead kündigen Jubiläums-Edition von „OK COMPUTER“ an

Ihre mysteriösen Teaser führten uns nicht in die Irre: Nachdem Radiohead in den vergangenen Tagen immer wieder Andeutungen darüber machten, dass sie zum 20-jährigen Jubiläum ihres Albums OK COMPUTER irgendwas planten, kündigen sie nun, ganz handfest, eine Jubiläums-Edition an.

Auf „OK COMPUTER OKNOTOK 1997 2017“, so der Titel, werden sich neben sämtlichen Songs des originalen Albums acht B-Seiten und drei bisher unveröffentlichte Songs aus den damaligen Aufnahmesessions befinden. Sämtliches Material wurde dazu aus den analogen Originalaufnahmen remastered. Die insgesamt 23 Tracks erscheinen am 23. Juni auf dreifachem 180-Gramm-Vinyl, auf Doppel-CD sowie als Download.

Wem das allein nicht reicht, der lese bitte weiter: Im Juli soll außerdem ein Boxset erscheinen, die neben der eigentlichen Veröffentlichung eine 12-Inch sowie, wir zitieren aus der offiziellen Mitteilung, „ein Hardcover-Buch mit über 30 Artworks und sämtlichen Texten“, „ein Skizzenbuch mit Notizen rund um die Studiosession, sowie ein 90-minütiges Mixtape (ja, eine Kassette!) mit Demos und Archivmaterial“ beinhalten wird. Dieses Boxset wird ausschließlich über Radioheads Jubiläums-Homepage verkauft werden.

Artwork: So sieht Radioheads „OK COMPUTER OKNOTOK 1997 2017“ aus

Hört Radioheads Klassiker „OK COMPUTER“ hier im Stream

XL Recordings