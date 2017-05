Radiohead teasern „OK COMPUTER“-Jubiläum weiter an

Radioheads Klassiker OK COMPUTER jährt sich 2017 zum 20. Mal. Am 13. Juni 1997 erschien es über Parlophone Records und EMI in Deutschland, am 16. Juni im Vereinigten Königreich, am 17. Juni in Kanada und in den USA am 1. Juli. In Japan kam das Album, das nicht nur Radioheads absoluten Durchbruch markiert, sondern auch einen Wendepunkt in ihrem Sound, bereits am 21. Mai heraus.

Nun, sechs Alben später, erinnern Radiohead persönlich an diesen Meilenstein – zumindest indirekt: Vor ein paar Tagen tauchten in den Straßen von London, Berlin, New York, Los Angeles und Amsterdam Plakate auf, die stark an die Kunst erinnerten, die vor 20 Jahren das Erscheinen von OK COMPUTER begleitet hatte. Der Text darauf schien eine Antwort auf die Lyrics von „Fitter Happier“, einem Song von OK COMPUTER, zu sein.

Jetzt hat die Band um Thom Yorke ein mysteriöses, 26-sekündiges Video auf Twitter gepostet. Darin sieht man eine Art Log-in-Bildschirm, wie man ihn noch von frühen Heimcomputern wie dem C64 oder MS-DOS-Programmen kennt. Eine Mädchenstimme rezitiert dazu den Text von „Climbing Up The Walls“, einen weiteren OK COMPUTER-Song:

Ob und was Radiohead nun tatsächlich planen, wissen wir nicht. Aber wer sich daran erinnert, wie mysteriös Radiohead vor rund einem Jahr ihr aktuelles Album A MOON SHAPED POOL anteaserten – Löschung ihrer Social-Media-Profile, Auftauchen kurzer Videos, in denen ein Puppenvogel zwitschert und so weiter – der weiß, dass Radiohead ein Faible für mysteriöse Teaser haben.