Nach Anti-Haltung von Culcha Candela: Cro meldet sich zu Wort

Ein Fan fragte Culcha Candela als Live-Act für ihren Geburtstag an – die reagierten beleidigt. Jetzt scheint Cro einspringen zu wollen.

Wenn Culcha Candela nicht wollen, dann macht es eben Cro, oder was? Nachdem der TikTok-Chatverlauf zwischen einem 17-jährigen Fan von Culcha Candela und der Band öffentlich gemacht wurde und viral ging, weil die Berliner bockig auf ihre Geburtstagseinladung reagierten, mischt sich Cro nun ein. Er bekundet anscheinend Interesse, den Spot der Reggae- und Dancehallgruppe zu übernehmen.

Was bisher geschah

Auf die wohl eher als „Joke“ gedachte Fan-Nachfrage auf TikTok, ob sie auf ihrer Geburtstagsfeierei performen würden, soll von Culcha Candela die Antwort gekommen sein: „Ist das eine ernste Frage???“ Und „Mit 18 solltest du doch schon etwas schlauer sein, Mausi.“ Woraufhin die Fragende geschrieben hätte: „Omg tut mir leid, es war tatsächlich nur nh Frage, ich find das schade dass ich direkt so angemacht werde.“

„Würdest Du Drake fragen? Oder Cro?“

Der weitere Kommunikationsverlauf, den die Angepöbelte teilte, ging dann ebenfalls viral. Denn statt es dabei zu belassen, hakte die Berliner Band weiter nach – und machte so einen ziemlich bockigen Eindruck. So hieß es von ihnen: „Würdest Du Drake fragen? Oder Cro?“ Ihre Reaktion: „Ich hab doch nur gefragt?“ mitsamt weinenden Smiley dahinter. Eine weiteres Nachtreten seitens Band: „Wie kommt man auf so eine Frage?“

Statt nach dem von ihr nachgeschobenen „Tut mir leid ?“ konnten es Culcha Candela dennoch nicht dabei belassen. Sie sagten: „Weisst, was es allein kostet, wenn wir uns in Bewegung setzen von A nach B?“ Und: „Als ob wir einfach irgendwo zu ramdom Leute auf Geburtstage fahren, um da zu hängen. Wie kommt man auf so einen Gedanken?“ Der Abschluss, der womöglich versöhnlich gemeint war: „Alles Gute trotzdem. Zeig den Leuten einfach alleine, dass Du cool bist.“

Eine Zusammenfassung des Chats gibt’s hier:

Im Netz gab es Häme in Richtung der Band. So schrieb eine Person auf X zum Beispiel: „Ich könnte rr einfach irgendwelche hängengebliebenen Ü40-Jährigen mit Snapback Cap auf meine Geburtstagsfeier rufen, den Leuten erzählen, dass das Culcha Candela ist, und alle würden mir glauben.“

Cro hat Fragen

Culcha Candela haben sich nach dem Shitstorm, den sie darauf ernteten, nicht öffentlich zu dem Thema geäußert. Dafür hat sich Cro zu Wort gemeldet. Er teilte in den Sozialen Medien das Posting der von Culcha Candela abgewimmelten 17-Jährigen und schrieb dazu: „Wann und wo?“

Ob er nun Datum und Ort von dem baldigen Geburtstagskind genannt bekommen hat und nun statt Culcha Candela auftreten wird, ist aktuell jedoch noch final nicht klar.