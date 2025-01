„Etwas peinlich“: Culcha Candela entschuldigen sich nach bockiger Fan-Absage

Auch ihre Ansage: „Wir bitten Euch alle, sich auch bei wichtigen Themen wie der gefallenen Brandmauer mindestens genauso stark zu empören.“

Culcha Candela wollen doch nicht wie die Pöbel-Typen vom Dienst rüberkommen. Deswegen haben sie eine umfassende Entschuldigung in den Socials veröffentlicht, nachdem sie für ihren Umgang mit einer Fan-Anfrage im Netz angeprangert wurden.

Wie alles begann

Ein Fan wollte die Reggae- und Dancehallgruppe als Live-Act für ihre Geburtstagssause zum 18. gewinnen. Doch auf die Nachfrage in den Socials soll von Culcha Candela die Antwort gekommen sein: „Ist das eine ernste Frage???“ Und „Mit 18 solltest du doch schon etwas schlauer sein, Mausi.“ Woraufhin die Fragende geschrieben hätte: „Omg tut mir leid, es war tatsächlich nur nh Frage, ich find das schade dass ich direkt so angemacht werde.“ Der weitere Kommunikationsverlauf, den die Angepöbelte im Netz teilte, ging dann viral. Denn statt es dabei zu belassen, hakte die Berliner Band weiter nach – und machte so einen ziemlich bockigen Eindruck. So hieß es von ihnen: „Würdest Du Drake fragen? Oder Cro?“ Ihre Reaktion: „Ich hab doch nur gefragt?“ mitsamt weinenden Smiley dahinter. Eine weiteres Nachtreten seitens Band: „Wie kommt man auf so eine Frage?“

Statt nach dem von ihr nachgeschobenen „Tut mir leid ?“ konnten es Culcha Candela dennoch nicht dabei belassen. Sie sagten: „Weisst, was es allein kostet, wenn wir uns in Bewegung setzen von A nach B?“ Und: „Als ob wir einfach irgendwo zu ramdom Leute auf Geburtstage fahren, um da zu hängen. Wie kommt man auf so einen Gedanken?“ Der Abschluss, der womöglich versöhnlich gemeint war: „Alles Gute trotzdem. Zeig den Leuten einfach alleine, dass Du cool bist.“

Eine Zusammenfassung des Chats gibt’s hier:

Wie es weiterging

Im Netz gab es Häme in Richtung der Band. So schrieb eine Person auf X zum Beispiel: „Ich könnte rr einfach irgendwelche hängengebliebenen Ü40-Jährigen mit Snapback Cap auf meine Geburtstagsfeier rufen, den Leuten erzählen, dass das Culcha Candela ist, und alle würden mir glauben.“

Außerdem meldete sich Cro zu Wort. Er teilte in den Sozialen Medien das Posting der von Culcha Candela abgewimmelten 17-Jährigen und schrieb dazu: „Wann und wo?“

Die Entschuldigung in Gänze

Am Mittwoch, den 29. Januar, ließen dann schließlich auch Culcha Candela von sich hören. Sie erklärten sich umfangreich via Instagram. „Es tut uns sehr leid, dass wir einer jungen Frau gegenüber in einer Unterhaltung auf Instagram einen unangemessenen Ton angeschlagen haben. Das war nicht korrekt und wir bedauern es zutiefst. Wir sind alles andere als perfekt aber lernen täglich dazu. Das war ein Fehler und wir sehen ihn ein. Es ist uns selbst auch etwas peinlich“, geben sie zu.

Als Kontextualisierung sagten sie weiter: „Das ganze trug sich schon vor einiger Zeit zu und zwischen der Person und uns ist alles wieder ok. Wir haben uns ausgesprochen, uns entschuldigt und sie hat uns verziehen. Sie und wir stehen seit einiger Zeit regelmäßig in Kontakt. Wir möchten Euch hier vor allem darum bitten, sie in Ruhe zu lassen, weil sie das alles mittlerweile sehr überfordert und diese große Aufregung nicht ihre Absicht war. Auch ihre Familie, ihre Freunde und Ihr Freund würden gerne wieder in Ruhe gelassen werden, von allen Seiten. Bitte respektiert das!“

Ihr Versuch, Humor zu beweisen: „Wenn ihr uns weiterhin dafür roasten wollt, nur zu! Über die witzigen Sachen und uns selbst können wir am besten lachen – sind gute Memes dabei! Wir müssen insgesamt sagen, dass die riesige Anteilnahme uns schon sehr wundert, aber Danke auch an alle Hater für den gestiegenen Traffic.“

Culcha Candela auf Instagram:

Appell zum Ende

Zuletzt wollten Culcha Candela aber den Fokus auf ein anderes Thema richten. Und zwar: „Wir bitten Euch alle, sich auch bei wichtigen Themen wie der gefallenen Brandmauer mindestens genauso stark zu empören. Möge uns allen noch schlimmeres erspart bleiben! Eure Culchas“