Nach Astroworld-Massenpanik: 9-Jähriger im künstlichen Koma

Ein neunjähriger Junge liegt im künstlichen Koma, nachdem er bei Travis Scotts Astroworld-Festival „lebensbedrohliche Verletzungen“ erlitten hat. Das Kind wurde offenbar bei der Veranstaltung von seinem Vater getrennt und wurde während Scotts Auftritt von der Menge eingedrückt.

Das Kind geriet während des Groß-Events im NRG Park im texanischen Houston in eine panikartige Menge und erlitt schwerste Verletzungen. Während der Massenpanik starben insgesamt acht Personen, hunderte wurden teils schwer verletzt. Der Anwalt des Jungen, der auch zahlreiche weitere Geschädigte und Angehörige vertritt, Ben Crump, gab eine Erklärung ab. Bei dieser sagte er aus, dass der Junge „lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hat und derzeit im Krankenhaus in einem künstlichen Koma liegt“.

„Das Leid, das diese Familie durchmachen muss, ist unermesslich“, fuhr er fort. „Dieser kleine Junge hatte sein ganzes Leben noch vor sich – ein Leben, das jetzt wegen des rücksichtslosen Missmanagements beim Astroworld-Festival aufs Spiel gesetzt wurde. Wir bitten jeden, die stärksten Gebete zu schicken, die er hat, während diese Familie versucht, mit dem nicht wiedergutzumachenden Schaden, der ihrem Sohn zugefügt wurde, zurechtzukommen. Wir fordern Gerechtigkeit für ihn, seine Familie und alle unsere Mandanten, die Astroworld mit einem Trauma verlassen haben.“

NEWS ALERT: @AttorneyCrump & co-counsel Alex and Bob Hilliard have been retained by the parents of EB, a 9-year-old child who was trampled at the Astroworld Festival. EB sustained life-threatening injuries and is currently hospitalized, in a medically-induced coma. pic.twitter.com/MTsJ2N9vC8

