Nach Ausstieg von Zayn Malik: Stephen Hawking fand tröstende Worte für One-Direction-Fans

Als Comicfigur trat der verstorbene Wissenschaftler immer wieder auf, seinen Gastauftritt bei „Star Trek“ hatte er in den 90ern selbst vorgeschlagen. Dort spielte er Poker mit Einstein und Newton.



Der am Mittwoch verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking war nicht nur berühmt, weil seine wissenschaftlichen Arbeiten in den Buchregalen der Welt stehen. Sondern auch, weil er sich als Figur gut zu verkaufen wusste. Hawking zog es immer wieder ins Rampenlicht. Über Jahre machten ihn diverse TV Auftritte und launige Interviews zu Ikone, vor allem für Nerds und Fans von etwas schrägem Humor. Seinen letzten ganz besonderen Gastauftritt hatte Hawking in der Comedy-Serie „The Big Bang Theory“, in der eine Wissenschaftler-WG schon seit mehreren Staffeln Bezug auf das Werk ihres vermeintlichen Idols nehmen. In einer Episode durfte Sheldon Cooper dann eine wissenschaftliche…