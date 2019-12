Nach „Boom Boom Boom“ kommt „Bang Bang“: Tarek K.I.Z veröffentlicht neue Single

Foto: Screenshot/Youtube/KIZ. All rights reserved.

Tarek K.I.Z in seinem neuen Musikvideo zu „Bang Bang“

Im Oktober 2019 kündigte Tarek Ebéné, seines Zeichens einer der drei Rapper von K.I.Z, sein erstes Soloalbum an. Jetzt veröffentlichte der „nubische Prinz“ seinen neuen Song „Bang Bang“ inklusive Musikvideo. „Bang Bang“ ist bereits die vierte Singleauskopplung aus Tareks kommendem Debüt GOLEM, das am 31. Januar 2020 erscheinen soll.

In „Bang Bang“ bringt Tarek in alter K.I.Z-Manier eine Punchline nach der anderen: Auf dem melodischen Gute-Laune-Beat von The Cratez und Philipp „Philsen“ Hoppen rappt Tarek von Schüssen auf den Kanzler, Angela Merkels Muttermilch und abgetrennten Köpfen.

Nach der Veröffentlichung von GOLEM geht es für Tarek im Februar 2020 auf Solo-Tour.

Tareks „Golem“-Tour 2020 – hier sind die Termine:

15.02.2020 A-Wien, Flex

16.02.2020 CH-Zürich, Plaza

17.02.2020 Stuttgart, Im Wizemann (Halle)

19.02.2020 Köln, Gloria

21.02.2020 Leipzig, Conne Island

22.02.2020 Hamburg, Uebel & Gefährlich

25.02.2020 Dortmund, FZW

26.02.2020 München, Muffathalle

28.02.2020 Berlin, Festsaal Kreuzberg

Tickets für die Tour gibt es hier und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.