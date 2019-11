K.I.Z.-Rapper Tarek veröffentlicht neue Single „Nach wie vor“ inklusive Musikvideo – und es wird blutig

Im Oktober 2019 kündigte Tarek Ebéné , seines Zeichens einer der drei Rapper von K.I.Z , für Januar ein Soloalbum an. In der Nacht zu Freitag veröffentlichte der „nubische Prinz“ seinen neuen Song „Nach wie vor“ inklusive Musikvideo – und das hat es ziemlich in sich. „Nach wie vor“ ist nach „Kaputt wie ich“ und „Ticket hier raus“ die dritte Singleauskopplung aus Tareks kommenden Debütalbum GOLEM, das am 31. Januar 2020 erscheinen wird.

In dem Clip befindet sich Tarek im Jahr 2021. Nachdem er von Bodyguards durch einen offenbar ziemlich wütenden Mob geschleust worden ist, wird er in einen großen Raum gebracht, wo grimmig guckende Bodyguards und drei weitere Personen auf ihn warten, die anscheinend die drei AfD-Politiker Alice Weidel, Alexander Gauland und Björn Höcke darstellen sollen. Gauland erkennt man besonders gut an seiner bekannten Hunde-Krawatte, aber auch die Ähnlichkeit der anderen beiden Darsteller zu den Politiker ist kaum zu übersehen.

Daraufhin schaut Tarek mit süffisantem Grinsen in die Runde und geht in „Kill Bill“-Manier auf die Bodyguards los. Dann wird es blutig. Machen wir es kurz: die AfD-Politiker überleben die Szene nicht. „Alexander Gauland“ wird geköpft, „Alice Weidel“ aufgeschlitzt und „Björn Höcke“ endet mit einem Wurfstern in der Stirn.

Tarek hat mit K.I.Z in über 15 Jahren Bandgeschichte fünf Alben und zwei Mixtapes veröffentlicht. Die bereits veröffentlichten Singles und der Name des Albums lassen vermuten, dass sich GOLEM von den bisherigen K.I.Z-Releases abheben wird und Tarek sein eigenes Soundbild kreiert.