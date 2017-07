Nach Chester Benningtons Tod: Eine Trennung von Linkin Park ist mehr als wahrscheinlich

Am Donnerstagabend versetzte die Nachricht vom Selbstmord Chester Benningtons, 41, die Musikwelt in den Schockzustand. Der Sänger von Linkin Park hat sich in seinem Haus erhängt, seine Familie war verreist. Ihre Trauer über den Tod Benningtons teilten natürlich auch die Bandkollegen und Freunde des Sängers mit. Mike Shinoda äußerte sich wenige Stunden nach dem Tod seines Freundes knapp auf Twitter:

Shocked and heartbroken, but it’s true. An official statement will come out as soon as we have one.

— Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20. Juli 2017