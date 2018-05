Kollegah und Farid Bang gewinnen einen ECHO. Die weiteren „Gewinner“ des Abends hier in der Übersicht.

Am Donnerstag wurde zum 27. Mal der deutsche Musikpreis ECHO vergeben. In 22 Kategorien wurden je fünf Kandidatinnen oder Kandidaten nominiert, als Favoriten gingen Ed Sheeran und Bausa mit je vier Nominierungen in den Abend. Großer Gewinner der Preisverleihung ist Songwriter Ed Sheeran, der drei Echos gewann und sich per Videobotschaft bedankte. Es gewannen unter anderem Helene Fischer in der Kategorie „Schlager National“, Ed Sheeran in den Kategorien „Hit des Jahres International“, „Künstler International“ und „Album des Jahres“ sowie Die Toten Hosen in der Kategorie „Rock National“. Campino nutzte die Gelegenheit, um sich öffentlich gegen die nominierten und wegen ihres…