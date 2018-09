Nach Serientod: So will Andrew „Rick“ Lincoln zu „The Walking Dead“ zurückkehren

In wenigen Tagen startet die neunte Staffel der immer wieder von Fans heftig kritisierten, aber dennoch stets erfolgreichen Zombie-Serie „The Walking Dead“. In Deutschland wird die erste der neuen Folgen, „A New Beginning“, am 08. Oktober auf dem Bezahlsender FOX zu sehen sein. Knackpunkt der neuen Staffel wird der Abschied von Serien-Urgestein und Hauptdarsteller Andrew Lincoln sein.

Bereits weit vor dem Start der neuen Folgen bestätigte Lincoln, der in der Serie Rick Grimes spielt, dass er aus familiären Gründen aus der Show aussteigt und die neunte seine letzte Staffel sein wird. Lincoln hat seinen Lebensmittelpunkt in London, die Serie wird aber immer über lange Zeiträume in den USA gedreht.

Auch interessant „The Walking Dead“: Andrew Lincoln erklärt, warum er die Show verlässt Fans trauern jetzt schon, denn Rick wird gemäß des Zombie-Genres sehr wahrscheinlich den bitteren Serientod sterben, die genauen Umstände werden in Trailern bisher aber nur angedeutet. Im Rahmen der Promo zu seiner Abschiedstour verriet Lincoln nun aber, dass er trotz Serientod noch nicht komplett mit „The Walking Dead“ abgeschlossen hat. In einem Interview mit Entertainment Weekly deutete Lincoln an, dass er als Regisseur für die zehnte Staffel, die 2019 laufen wird, zurückkehren möchte.

„I’m going back“, sagte der 45-Jährige in dem Interview. „I’m going back to shadow a director, and my intention is to direct next year…I can’t be that far away because I can’t bear it. That’s how much I am invested in the show and the continuation of the story.“ Lincoln sei also noch immer an der Zukunft und einer guten Fortführung der Story interessiert. Er wird einem anderen Regisseur folgen, sein Ziel sei dann eine Regiearbeit für die Serie im kommenden Jahr.

Die ersten vier Minuten der kommenden neunten Staffel wurden am Mittwoch als Teaser veröffentlicht. Hier könnt Ihr Euch direkt einen Eindruck vom Auftakt der nächsten Folge machen: