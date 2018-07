Nach Tod von Sänger Demba Nabé: Seeed machen weiter

Seeed haben sich erstmals nach dem Tod ihres Sängers Demba Nabé öffentlich zu Wort gemeldet – und das mit einer guten Nachricht: Die Gruppe will sich nicht auflösen, sondern weitermachen.

Auch interessant Die verstorbenen Persönlichkeiten 2018 „Es muss weitergehen. Ich denke, das ist auch in seinem Sinne“, erklärte Seeed-Sänger Frank Dellé in einem auf Instagram geposteten Video am Dienstag. In dem Video bedankte er sich auch für die „unglaubliche Zurückhaltung und Anteilnahme“ hinsichtlich des Todes seines Freundes und Kollegen Demba Nabé. „Es ist ein herber Verlust, ich habe keine Worte dafür.“ Dellé bestätigte, dass nicht nur er weiter Musik machen werde, sondern dass es auch mit Seeed weitergehe. Wie und in welcher Form, das sei noch nicht klar. Klar sei aber, dass Seeed spielen werden.

Seht hier die Videobotschaft von Frank Dellé:

Demba Nabé: Todesursache unbekannt

Demba Nabé war neben Frank Dellé und Peter Fox einer von drei Sängern der elfköpfigen Berliner Dancehall- und Reggae-Band Seeed. Nabé starb am 31. Mai 2018 überraschend im Alter von 46 Jahren, die Todesursache ist der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt.

Auch interessant Beatsteaks widmen „I Don’t Care As Long As You Sing“ dem verstorbenen Seeed-Sänger Demba Nabé Seeed gründeten sich 1998 und veröffentlichten bisher vier Alben. Das aktuellste Album SEEED erschien 2012, die Band plante zuletzt ein Comeback: Anfang Mai kündigten sie neue Tourdaten für 2019 an, viele der 20 Konzerte waren binnen weniger Minuten ausverkauft. Neue Musik sei ebenfalls in Arbeit, hieß es. Peter Fox sagte dem rbb, Seeed hätten sich bereits im Studio unter anderem mit Deichkind und Sway Clarke getroffen.

https://www.youtube.com/watch?v=jmK7LTcXaeM Video can’t be loaded: Seeed – Music Monks (official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=jmK7LTcXaeM)

Als Solomusiker veröffentlichte Nabé 2007 unter dem Pseudonym Boundzound das gleichnamige, von The Krauts produzierte Album BOUNDZOUND, auf dem unter anderem die Hits „Louder“ und „Stay Alive“ erschienen. Sein Album EAR erschien 2011. Nabé war zudem als bildender Künstler aktiv.

Ob Seeeds geplante Tour 2019 stattfinden wird, ist weiterhin unklar – auch wenn Dellés Statement nahelegt, dass die Konzerte stattfinden werden.

Folgt uns auf Facebook!